[P] Anunț finalizare „Retehnologizare activitate cursuri de limba engleza” - SMILE EFFECT SRL

Societatea SMILE EFFECT SRL, cod de identificare fiscală 37644892, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 16/1340/2017, cu sediul în localitatea Craiova, Calea Severinului nr. 18I, Bl. R30, Sc. 1, Ap. 3, jud. Dolj, in calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectului cu titlul „Retehnologizare Activitate Cursuri de Limba Engleza” cod SMIS 160697, finanţat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4.1.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Operațiunea: Investiții în activități productive, Schemă de ajutor de minimis.

Proiectul s-a derulat de la data de 24.03.2023, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până în prezent.

Valoarea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 324.824,86 lei , din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 299.083,62 lei, echivalentă cu 95 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

1.Renovarea spatiului de lucru, unde se vor efectua urmatoarele lucrari: recompartimentare sala de baie, din sala de baie comuna, in sala de baie pe categorii de gen feminin si masculin, inlocuire gresie si faianta, inlocuire obiecte sanitare (vas wc, lavoar, robineti etc), inlocuirea mochetei in salile de curs si pe hol, redimensionare sala de curs prin modificarea unui perete.

-S-a realizat renovarea spatiului de lucru, s-a recompatimentat sala de baie, s-a inlocuit gresia si faianta, s-a inlocuit obiectele sanitare, precum si mocheta in salile de curs si pe hol, si s-a redimensionat o sala de curs prin modificarea unui perete.

2. Dotarea societatii cu tehnologie performanta, de ultima generatie, pentru cresterea actului de predare a cursurilor de limba engleza si o mai buna aprofundare a cunostintelor elevilor.

-S-au achizitonat activele necesare derularii activitatii de prestare servicii de predare cursuri de limba engleza: tabla interactiva E-board, computere tip laptop, DiskStation DS220+ NAS Small and Medium Business (server pentru stocare date), Televizor OLED Smart Tv

3. Promovarea activitatii de prestare servicii de predare cursuri limba engleza si vanzarea acestor servicii prin intermediul platformei online create: www.myenglishschool.ro.

-S-a realizat platforma online unde s-a integrat un catalog electronic, cursurile, orarul cursurilor si componenta grupelor.

4. Achizitia de echipamente de climatizare de ultima generatie, cu consum redus de energie: Sistem aer conditionat multisplit, capacitate 5,00 kW, 12000 btu Emura White + 9000 btu Perfera, Refrigerant R32, clasa A+++/A++

-S-au achizitionat aparatele de aer conditionat de ultima generatie, cu consum redus de energie

5. Gestionarea colectarii deseurilor rezultate in timpul desfasurarii activitatii de predare cursuri de limba engleza, prin achizitia de statie de sortare deseuri si distrugator de documente.

-S-a achizitionat statia de sortare deseuri si distrugatorul de documente.

6. Cresterea numarului de elevi de la 160 la un numar de 180 de elevi la sfarsitul anului 2024.

-Cresterea numarului de elevi este conform graficului din proiect, in acest moment fiind inscrisi un numar de 165 de elevi.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact: GLĂVAN GEORGIANA-FELICIA

englishconnectioncraiova@gmail.com

tel: 0742097958