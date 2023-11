[P] Anunț finalizare „Achiziție utilaje pentru rețele de apă și canal” - GF TRUCK-MAN 2012 SRL

Societatea GF TRUCK-MAN 2012 SRL, cod de identificare fiscală 31161767, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J25/50/2013, cu sediul în localitatea Balta, Sat Gornovita nr 83, jud. Mehedinți, in calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE UTILAJE PENTRU RETELE DE APA SI CANAL” cod SMIS 160587, finanţat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4.1.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Operațiunea: Investiții în activități productive, Schemă de ajutor de stat.

Proiectul s-a derulat de la data de 18.03.2023, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până în prezent.

Valoarea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.165.756,67 lei , din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 681.164,58 lei, echivalentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

-dotarea companiei cu utilaje noi, mult mai performante, cu tehnologie de ultima generatie si cresterea productivitatii muncii datorita achizitiei de utilaje noi si maririi bazei materiale.

Prin intermediul acestui proiect, societatea a fost dotata cu doua buldoexcavatoare de ultima generatie pentru marirea capacitatii de productie.

-diminuarea impactului negativ asupra mediului prin achiziționarea celor doua buldoexcavatoare si a unei statii de sortare deseuri.

Ne aducem contributia la politica de mediu prin reducerea consumului de carburant cu peste 10% fata de celelalte utilaje pe care le detinem, si vom reduce emisia de noxe, datorita tehnologiei de care dispune motorul buldoexcavatorului, motor realizat conform cu Directiva EU 2004/26/EC privind normele de poluare Stage V.

Am achizitionat o statie de sortare deseuri reciclabile si am amplasat-o in incinta spatiului de lucru, la vedere, usor accesibila oricarei persoane din incinta companiei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact: GOGÎLTAN FLORIN

gftruckman.2012@gmail.com

tel: 0745425137