[P] Anunț de finalizare a proiectului – PRODUCTIE SISTEME DE PERETI EXTERIORI EFICIENTI TERMIC - Acțiunea POC 4.1.1. BIS

AIMEDESIGN SRL, cod de identificare fiscală 37067700, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1/147/2017, cu sediul în Str. Energiei nr. 12, Bl. CE5, ap. 5, Alba Iulia, jud. Alba, a implementat in perioada 31.03.2023 -15.12.2023, proiectul nr. 623/1/POC 4.1.1 BIS C, intitulat: PRODUCTIE SISTEME DE PERETI EXTERIORI EFICIENTI TERMIC, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, in cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4.1.1-Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale si pregătirea unei redresări verzi, digitale si reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 BIS - Investiții în retehnologizare în domeniul construcțiilor.

Valoarea totala a proiectului, a fost de 1.320.681,62 lei, din care 902.780,64 lei, finanțare nerambursabila si 417.900,98 lei contribuție proprie.

Obiectivul General al proiectului, l-a reprezentat "Îmbunătățirea competitivității Aimedesign S.R.L. prin dezvoltarea si diversificarea activității existente, in acord cu cerințele de piață".

Rezultatele finale ale proiectului, constau in:

Achizitia urmatoarelor echipamente: 2 imprimante 3D, pentru producția sistemelor de pereți exteriori eficienți termic; 2 laptopuri; 1 imprimanta 3D de birou pentru machete, 2 aplicații software de producție (Rhino V7 si Vray), 2 malaxoare .

Un nou loc de munca ocupat (manipulator materii prime)

Detalii suplimentare se pot obține de la:

Magda OPRIȘ

Telefon: 0723624280

E-mail: magda@aimedesign.ro

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”.