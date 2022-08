[P] Goodwill Consulting a finalizat cu o zi mai repede depunerea a 300 proiecte din totalul de aproximativ 2000 pe POC 411

Cu câteva minute înainte de miezul nopții, pe 29 August 2022, și cu o zi mai devreme decât termenul limită pe componenta 1, echipa Goodwill Consulting încheia sesiunea de proiecte POC 411, organizată impecabil din punct de vedere tehnic și al predictibilității de către autorități. După o istorie controversată a măsurii, în cele din urmă, sesiunea a avut loc și s-a desfășurat cu bine.

Scurtă istorie a măsurii 3 și POC 411

Măsura 3 a fost instituită de OUG 130 din 31 Iulie 2020 și urma să finanțeze prin forma unor granturi de investiții IMM-urile afectate de pandemie. După câteva luni de pregătire a programului, într-un final în perioada Decembrie 2022 – Ianuarie 2021 au fost depuse proiectele. Contribuția proprie era criteriul de departajare la punctaje egale și astfel la final s-a constatat că 68% din firmele aflate pe lista preliminară a câștigătorilor au înregistrat proiectul în ultimele 48 de ore, fapt ce a ridicat suspiciuni în privința corectitudinii cu care s-a desfășurat concursul de proiecte. În acest context, s-au deschis mai multe anchete, niciuna nu are rezultat concret publicat până în acest moment, dar cert este că măsura 3 a fost anulată.

În August a apărut în consultare publică pentru prima dată acțiunea 411 din cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC), cu modificări semnificative față de măsura 3. S-a reluat din nou pregătirea, s-au reluat disputele pe marginea criteriilor, s-a numit un nou ministru și lansarea era estimată în Martie 2022. Cu toate acestea, lansarea s-a amânat/anulat cu puțin timp înainte de data stabilită pentru deschiderea apelului și piața consultanței împreună cu firmele care se bazau pe granturi au fost nevoite să mai absoarbă un șoc.

În cele din urmă, această ultimă sesiune s-a bucurat de o predictibilitate surprinzătoare, de un calendar clar care a ajutat firmele să se pregătească și să solicite acest sprijin. Din 2020 și până astăzi, din peste 27.000 de solicitanți pe măsura 3 în 2020 au mai rămas puțin peste 2.000.

Goodwill: între efort, statistici și garanția risk-free

În cei doi ani de du-te-vino cu măsura 3 / POC 411, echipa noastră formată din 150 de consultanți business a avut sute și mii de întâlniri, zeci de mii de ore în care am discutat, rediscutat, modificat, adaptat unele proiecte. Unele firme au devenit neeligibile, altele nu mai făceau punctajul, dar au fost și cazuri fericite unde societățile au devenit eligibile și/sau le-au crescut punctajul în urma modificărilor. A necesitat efort și răbdare de până la 2 ani, atât pentru clienții cât și pentru colectivul nostru, dar odată cu depunerea proiectelor, munca își va produce rodul.

300 de proiecte au fost depuse de Goodwill, având o valoare medie a finanțării de 413.000 de euro pe componenta 2 și de 167.000 de euro pe componenta 1. Chiar dacă și în cursul zilei de astăzi (30.08.2022) se depun proiectele pe componenta 1, după o scurtă odihnă, echipa noastră se va concentra pe implementarea proiectelor actuale, pe evaluare pe POC 411 și pe noile apeluri de proiecte. Amintim că, luând în seamă incertitudinea de până acum a măsurii dar și contextul economic regional și global, am sprijinit și încurajat fiecare client să aplice cu încredere, risk-free, datorită garanției noastre prin care ori le intră proiectul la finanțare, ori le facem alt proiect fără costuri suplimentare.

Gălățan Răzvan: Mulțumim clienților pentru încredere și colegilor pentru devotament!

“Felicit întregul colectiv Goodwill Consulting, Goodroid și Goodwill Energy pentru succesul depunerii acestor proiecte complexe și am încredere că vom păstra nivelul de profesionalism și în perioada de evaluare, contractare, implementare și monitorizare! Clienților le mulțumim pentru încrederea acordată și îi asigur de tot sprijinul nostru în pașii următori. Bineînțeles, transmit mulțumirile și felicitările noastre și către partenerii noștri, Network One Distribution (NOD), SMIS, ROMPAN pentru că împreună cu ei am reușit să ușurăm semnificativ procesul de aplicare pentru toți clienții noștri. Dacă se respectă în continuare calendarul, vom avea rezultate și contracte în luna Septembrie și astfel fiecare antreprenor poate planifica foarte bine pe termen scurt și mediu investițiile sale. Nu în ultimul rând, le dorim mult succes și colegilor de breaslă și celor care au aplicat fără consultant în perioada de evaluare, reamintindu-le acestora din urmă că pot solicita consultanță din partea noastră pentru următoarele etape din cadrul proiectului” – a spus Gălățan Răzvan, directorul operațional Goodwill Consulting.

POC 411:

Linia de finanțare POC 411 oferă în componenta 2, sprijin pentru investiții de 500.000 de euro IMM-urilor, în timp ce pe componenta 1 este o finanțare de minimis de 200.000 de euro. Conform calendarului, evaluarea va începe pe 5 Septembrie 2022 și semnarea contractelor pe 16 Septembrie 2022. Implementarea proiectelor va trebuie să aibă loc până la finalul anului viitor.

Septembrie 2022: POC 411 BIS și POIM

Cu o istorie mult mai scurtă decât măsura 3, se pregătesc în luna Septembrie să pornească alte două finanțări cu bugete cumulate de 800 milioane de euro.

Pe de o parte, POC 411 BIS este un ajutor de stat pentru firmele din industria alimentară, construcții și materiale de construcții între 50.000 și 500.000 de euro prin care sunt sprijinite investițiile în echipamente, utilaje, digitalizare prin automatizare și surse regenerabile. Depunerea proiectelor este programată să înceapă pe 28 Septembrie. Pe de altă parte, prin POIM – eficiență energetică se sprijină cu 200.000 de euro, intensitate de 90%, înlocuirea echipamentelor vechi, sisteme de monitorizare a consumului sau alte investiții de creștere a eficienței energetice, respectiv cu până la 500.000 de euro investițiile în creșterea eficienței energetice a clădirilor și/sau instalarea de panouri fotovoltaice și folosirea altor surse regenerabile de energie. POIM-ul stă să înceapă pe 23 Septembrie 2022.

Pe ambele programe, Goodwill și partenerii asigură clienții de servicii integrate (partea tehnică – analiză energetică, panouri fotovoltaice, software pentru automatizarea robotizată a proceselor – RPA și, bineînțeles, consultanță).

