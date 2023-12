[P] Anunț finalizare proiect finanțat prin Măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive” pentru societatea Pearl of Tea S.R.L.

Societatea PEARL OF TEA S.R.L., CUI RO 33481547, înregistrată sub numărul J40/11217/2018 la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul ” Tehnologie verde la Pearl of Tea”, cod RUE 554, SMIS 159514, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Proiectul s-a derulat de la data de 04.02.2023, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 12.12.2023.

Valoarea proiectului este de 3.885.101,55 lei, din care finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 2.430.593,42 lei (FEDR/FC/FSE/ILM: 2.036.010,54 lei și Buget național: 394.582,88 lei), echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul proiectului este refacerea capacității de reziliență a societății în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor și autostrăzilor prin dotarea cu utilaje și echipamente necesare pentru retehnologizarea activității curente.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

Implementarea unui plan de tranziție verde prin utilizarea unor utilaje, echipamente și mijloace de transport în activitate care contribuie în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice.

Crearea a două noi locuri de muncă în condițiile menținerii celor existente.

Atingerea unei cifre de afaceri de 2,160,000 lei în anul 3 de sustenabilitate.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Persoană de contact: Caba Ana-Maria

Pearl of Tea S.R.L.

pearloftea2014@gmail.com

www.p4r.ro

0766.780.567

