[P] Anunț finalizare proiect finanțat prin Măsura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru societatea Pearl of Tea S.R.L.

Societatea PEARL OF TEA S.R.L., cu sediul în București, B-dul Uverturii nr. 2, CUI RO 33481547, înregistrată sub numărul J40/11217/2018 la Registrul Comerțului anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul ”Grant pentru capital de lucru Pearl of Tea” proiect nr RUE M2-5140 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 6 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 08.04.2021.

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de sprijinirea activității societății Pearl of Tea SRL afectată în contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca pe o perioadă de minimum 6 luni de la data finalizării acestuia.

Valoarea proiectului este de 146,732.295 lei exclusiv TVA din care : 127,593.30 lei grant și 19,138.995 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de Contact

Pearl of Tea S.R.L.

pearloftea2014@gmail.com

0766.780.567