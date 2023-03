[P] Anunț demarare proiect ,,ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE CU TEHNOLOGIE MODERNĂ LA ACIVA S.R.L.”

SC ACIVA S.R.L., CUI 11637298, inregistrata sub nr. J18/102/31.03.1999, cu sediul social in Municipiul Tg. Jiu, Str. Vasile Alecsandri nr. 53 (51), Judet Gorj, anunţă demarea proiectului „Achiziţie echipamente cu tehnologie modernă la ACIVA S.R.L. ", COD RUE 1069, COD SMIS 159871, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate De Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 566.966,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 330.410,87 lei (valoarea nerambursabila acordata din FEDR fiind de 276.771,92 lei, iar valoarea nerambursabila acordata de la bugetul national fiind de 53.638,95 lei).

Proiectul va fi implementat în Municipiul Tg. Jiu, Str. Vasile Alecsandri nr 49-53, Judet Gorj pe o durată de 11 luni, respectiv intre data de 06.02.2023 si 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a companiei ACIVA S.R.L. ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19 și a consecințelor sale la nivelul companiei transpuse prin scăderea drastica a cifrei de afaceri.

Obiectivele specifice proiectului:

Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului HORECA prin retehnologizarea, dotarea cu active moderne, necesare pentru desfășurarea activității în domeniul restaurantelor;

Pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, prin contribuția la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu;

Creșterea productivității muncii în cadrul companiei ACIVA S.R.L.

Rezultate asteptate :

Retehnologizarea, modernizarea capacității de procesare preparate culinare a societatii prin achiziția de echipamente moderne la ACIVA S.R.L.;

Contribuția la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu cu minim 20% din valoarea proiectului;

ACIVA S.R.L. va crește productivitatea muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minimum 15% fata de anul 2020.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Nume persoana contact: Ciurea Vasile-Adrian

Funcţie: administrator

Tel: 0720538282

E-mail: ciureadrian@gmail.com