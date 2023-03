Compania româno-americană UiPath a sărit de 1 miliard de dolari, venit anual. Cum stă în România

Compania IT româno-americană UiPath a obținut venituri de peste 1 miliard de dolari în ultimul său an fiscal, care s-a încheiat la 31 ianuarie 2023, însă a rămas pe pierderi.

Potrivit rezultatelor neauditate raportate miercuri, producătorul de automatizări software (RPA) a obținut venituri anuale totale de 1.058.581.000 dolari, în anul fiscal 2023, încheiat la 31 ianuarie 2023, în creștere cu 19% față de anul trecut, când a obținut 892.252.000 dolari, venituri.

Firma de roboți software a făcut, însă, și investiții mari și a încheiat anul tot pe pierderi, de 328.352.000 dolari, dar mai mici decât anul trecut, când avusese pierderi de 525.586.000 dolari.

În ultimul an, cheltuielile UiPath cu cercetarea-dezvoltarea au fost de 285 de milioane de dolari.

Miercuri, după anunțarea rezultatelor, acțiunile PATH au crescut cu 15%, de la 14 dolari și 67 de cenți la 16 dolari și 90 de cenți, la un moment dat.

În România, UiPath SRL, subsidiara bucureșteană a companiei româno-americane, a avut venituri totale de aproape 1,8 miliarde de lei, în anul 2021, în creștere cu 38% față de 2020 și duble față de 2019 (ultimul an de dinainte de pandemia COVID). Firma românească a UiPath a făcut, însă, și cheltuieli mari, ieșind cu o pierdere de 360 de milioane de lei, pe anul 2021. UiPath SRL avea un număr mediu de 929 de salariați în anul 2021, ultimul raportat. La nivel mondial, UiPath are circa 4.000 de salariați, dintre care un sfert în România.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn, adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă.

Din aprilie 2021, UiPath s-a listat pe Bursa de la New York, cea mai mare din lume, devenind prima companie născută în România care ajunge acolo. În luna mai 2021, acțiunile UiPath au crescut până la circa 80 de dolari, valoarea de piață a companiei ajungând astfel la aproximativ 44 de miliarde de dolari. Ulterior, însă, acțiunile firmei cu sediul central la New York au scăzut constant, valoarea de piață a companiei coborând la circa 8 miliarde de dolari.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software.

Din luna mai 2022, compania și-a luat un co-CEO, la conducere alături de fondatorul Daniel Dines, pe managerul Robert Enslin, care are peste 30 de ani de experiență la vârful unor companii IT ca Google și SAP.