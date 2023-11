TOP salarii oferite de firmele din România în 2023. Domeniile și județele în care se câștigă cel mai bine

Firmele din România au căutat activ noi angajați în 2023, conform unei platforme de recrutare online care mai arată topul județelor și domeniilor în care angajatorii au plătit cel mai bine anul acesta.

Angajatorii români au scos la bătaie 315.000 de joburi noi în 2023, potrivit platformei de recrutare eJobs, care mai arată că deși anul acesta a fost unul în care firmele au continuat să își extindă echipele, ritmul majorărilor salariale de anul trecut nu a mai fost replicat. În 2022 au fost înregistrate creșteri salariale de 10% - 15% în aproape toate domeniile de activitate, conform platformei de recrutare.

Totuși, angajatorii din București au fost cei care au oferit cele mai mari salarii în 2023, cu o medie salarială netă de 5.000 lei, arată datele Salario.

Apoi urmează județele:

Timiș, cu 4.700 de lei;

Cluj, cu 4.500 de lei;

Ilfov, Iași, Brașov și Sibiu cu 4.000 de lei;

Bihor cu 3.950 de lei;

Prahova, Argeș și Alba 3.800 de lei.

„Peste 300.000 de joburi noi, postate într-un an care nu a fost tocmai cel mai liniștit din punct de vedere economic, nu înseamnă puțin, chiar dacă, în comparație cu anul trecut, se observă o ușoară scădere. Numărul de aplicări, în schimb, a crescut cu 10%, ajungând până la aproape 9 milioane din ianuarie și până acum. Pe un fond atât de dinamic, angajatorii nu s-au mai văzut nevoiți să crească salariile la nivel general”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Datele platformei mai arată că în Vâlcea, Ialomița și Gorj media salarială netă este de 3.200 de lei pe lună, iar în Caraș – Severin și Vaslui, 3.100 de lei.

„Spre deosebire de anul trecut, anul acesta nu mai vedem niciun județ cu o medie salarială mai mică de 3.000 de lei pe lună, chiar dacă sunt și zone în care majoritatea candidaților se califică pentru joburi entry level, care au, implicit, și salarii mai mici”, explică Roxana Drăghici.

Domeniile cu cele mai multe poziții deschise în aceste județe sunt retailul, serviciile, turismul sau industria alimentară.

Dincolo de distribuția salarială pe județe, când vine vorba despre domeniile care oferă cele mai mari salarii sunt:

IT, cu o medie salarială netă de 6.500 de lei pe lună.

project management, cu o medie salarială de 6.000 de lei

construcții și instalații, unde angajații câștigă, în medie, 5.000 de lei pe lună

5.000 ei pe lună este media și pentru cei din audit / consultață și petrol / gaze

inginerie media - 4.800 de lei net

telecom - 4.400 lei

banking - 4.000 de lei

„În toate domeniile de activitate așteptările salariale ale angajaților depășesc salariile încasate în realitate cu aproximativ 25% - 30%. Cea mai mare discrepanță însă o vedem în industria naval / aeronautică – 4.500 de lei, media reală vs. 6.500 de lei, așteptările candidaților, respectiv o diferență de 44%; agricultură (43%), unde salariul mediu net este de 4.200 de lei, dar așteptările candidaților urcă la 6.000 și pentru funcțiile publice (43%): 4.200 de lei vs. 6.000”, spune Roxana Drăghici.

Cele mai mici diferențe apar, în schimb, în sectoare precum audit / consultanță, unde candidații au așteptări cu 20% mai mari decât ce oferă angajatorii (5.000 de lei vs. 6.000 de lei); medicină veterinară (22%, de la 3.700 la 4.500 de lei); financiar / contabilitate și producție, ambele cu aceiași indicatori pe cifre (25% - respectiv 4.000 de lei vs. 5.000 de lei) și alimentație / HoReCa (29% - respectiv 3.500 de lei vs 4.500 de lei).

În ceea ce privește domeniile care scot, anual, cel mai mare număr de joburi în piață și care recrutează masiv în aproape toate județele țării, salariile arată astfel: pentru retail, media salarială netă este de 3.600 de lei, pentru industria alimentară 3.500 de lei, pentru industria de servicii de call center / BPO 3.500 de lei, iar pentru transport / distribuție 4.000 de lei.

Peste 600.000 de specialiști și-au introdus veniturile până în prezent în Salario, comparatorul de salarii al eJobs.