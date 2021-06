Rezultate UiPath: Au crescut veniturile, dar rămâne pe pierderi nete

Compania IT româno-amricană UiPath, listată la Bursa de la New York, și-a publicat rezultatele financiare pe perioada februarie-aprilie 2021, primul trimestru al anului său fiscal 2022.

În cele 3 luni, UiPath a avut venituri de 186,2 milioane de dolari, în creștere cu 65% față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, venitul recurent anualizat (ARR), unul dintre cele mai importante indicatoare financiare care măsoară performanța unei companii în expansiune, a ajuns la 652,6 milioane de dolari, în creștere cu 64%.

UiPath a făcut investiții masive pentru a-și susține dezvoltarea pe piața de automatizări software, pe care este lider mondial. Astfel, compania a rămas pe pierderi, nivelul acestora crescând la aproape 240 de milioane de dolari în perioada februarie-aprilie 2021. Pierderea netă distribuită pe acțiune este 1 dolar și 11 cenți.

În perioada de raportare, UiPath s-a listat pe Bursa de la New York, fiind prima companie fondată în România care a ajuns la această performanță istorică. De asemenea, în martie 2021, UiPath a achiziționat Cloud Element, o companie americană IT, care a realizat o platformă de integrare de API-uri (Application Programming Interface) folosită de clienți mari, printre care SAP, Capital One, DocuSign, Xerox.

„Am avut un început excepțional pentru anul fiscal 2022, cu un ARR crescând în primul trimestru cu 64% de la an la an, până la 653 milioane de dolari, o dovadă a poziției noastre de lider în automatizări software pentru companii. Considerăm că automatizarea este următorul strat din stack-ul software. Viziunea noastră este de a permite automatizarea completă a companiilor prin combinația noastră unică între automatizarea interfeței cu utilizatorul (UI), managementul API și inteligența artificială pentru a replica cel mai bine lucrătorii umani și a ajuta organizațiile să încredințeze roboților toate sarcinile automatizate la nivel de întreprindere. Platforma noastră de automatizare end-to-end, modelul flexibil de implementare și ecosistemul în creștere al partenerilor ne poziționează bine pentru a valorifica oportunitatea de piață de peste 60 miliarde dolari care ne așteaptă” - a spus antreprenorul oneștean Daniel Dines, fondatorul și CEO-ul UiPath.

Compania UiPath a fost fondată la București, în anul 2005, sub numele de DeskOver. Ulterior, firma a dezvoltat o tehnologie de robotic process automation (RPA) și și-a mutat sediul central la New York, păstrându-și în România o bună parte a operațiunilor, pe partea de dezvoltare. În prezent, UiPath, care se tranzacționează pe Bursa de la New York sub simbolul PATH, are brouri în toată lumea.