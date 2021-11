Proprietarul eMag finanțează o platformă de comerț online cu produse industriale, prezentă în România

O platformă de comerț online cu produse industriale, care își desfășoară activitatea inclusiv în România, dar și la vecinii noștri unguri, închide o primă rundă de finanțare Serie A condusă de Prosus Ventures, companie de investiții care controlează în țara noastră afaceri online ca eMag, OLX și Autovit.ro.

La runda de finanțare au participat și Point Nine Capital, un fond de investiții care a acordat primele finanțări unor startup-uri ca Revolut, DocPlanner, Brainly sau Delivery Hero, dar și investitori ca Accel.

MerXu este o platformă internațională B2B online pentru companii din Europa Centrală și de Est, cu activitate în Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia, România și Slovacia.

Prosus, care a condus runda de finanțare, este un vehicul de investiții în care fondul sud-african Naspers și-a grupat principalele afaceri online pe care le deține. În România, Prosus controlează, pe lângă eMag, OLX și Autovit.ro, și Storia sau PayU România.

Prosus este listată primar la bursa Euronext de la Amsterdam și secundar la Johannesburg.

De operațiunile din România și Ungaria ale merXu se ocupă Attila Okányi, fostul director general al platformei Autovit.ro, iar momentan echipa este formată din 6 persoane.

„Mă simt onorat să am șansa construirii de la zero a echipelor merXu din România și Ungaria. Cele aproximativ 1,2 milioane de IMM-uri active în aceste 2 țări reprezintă un potențial important de creștere pentru noi, iar faptul că economia acestor două țări înregistrează o rată de creștere peste media din UE, numărul IMM-urilor va crește în continuare. Pe lângă oportunitatea de a face business, este și o provocare pentru platforma merXu asigurarea unor servicii cu valoare adăugată clienților din România și Ungaria”, a spus Attila Okányi, Country Manager merXu România și Ungaria.

„În Ungaria am pornit în septembrie și acolo avem deja peste 500 de firme înregistrate și ne așteptăm la valori similare și pentru România, țară pentru care nu am început nicio campanie de marketing. Constatăm un grad mare de deschidere pentru utilizarea platformei, fiind și o sursă foarte bună de informare privind prețurile diferitelor produse în cele șapte țări unde suntem prezenți” a mai spus Attila Okányi.

Cine este merXu

Compania, fondată în 2020 de Przemyslaw Budkowski, Tomasz Nowak și Sebastian Pietrowski, foștii CEO, COO și Director de Dezvoltare ai Grupului Allegro, ajută prin platforma sa firme din domenii precum electricitate și iluminat, scule, construcții, industrie și construcții mașini.

Platforma a fost tradusă recent și în limba română, „însă chiar fără promovare, doar din căutările antreprenorilor pe Google, s-au listat singure 117 companii, iar câteva dintre acestea, au început deja să facă tranzacții cu Polonia și Slovacia”, a transmis compania, marți, printr-un comunicat către StartupCafe.ro.

Astfel, aproximativ 30% din companiile listate sunt din HoReCa, respectiv industria alimentară, 25% din construcții, 15% din domeniul sculelor electrice, 10% din alte domenii tehnice ca instalații electrice, firme care montează echipamente de securitate (camere de supraveghere, alarme etc.), dar și firme din domeniul IT care sunt interesate de echipamente sau componente IT, sau firme cu activitate în protecția muncii.

Compania vrea să investească fondurile obținute prin strângerea de capital în planuri de lansare în alte țări europene, pentru a integra funcționalitatea plăților B2B din cadrul platformei sale și pentru a-și mări echipa.

Peste 15.000 de companii în Europa Centrală și de Est folosesc merXu. Comerțul electronic B2B în Europa a crescut cu 7% pe an între 2013 și 2020, spune compania.