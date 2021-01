Platforma românească ce ajută la crearea de aplicații Plant an App se listează pe SeedBlink şi vrea investiţii de 500.000 Euro

Plant an App, startup specializat în tehnologie low-code, anunță listarea pe platforma de equity crowdfunding SeedBlink şi vizează atragerea de investiții de peste 500.000 de euro.

Campania desfășurată de Plant an App pe platforma SeedBlink începe din 12 ianuarie. Pentru a putea investi, persoanele interesate trebuie să își creeze un cont pe SeedBlink. Înregistrarea ca investitor durează 1 minut, este gratuită și nu vine cu nici o obligație de a investi. Totodată, se pot implica atât investitori cu experiență din România, din rețeaua SeedBlink, cât și persoane fizice, cu un tichet minim de investiție de 2.500 de euro. Pre-campania derulată în perioada 5 - 11 ianuarie pentru membrii Elite & Classic ai SeedBlink s-a încheiat cu entuziasm, Plant an App obținând deja angajamente de investiție de 250.000 de euro.

Prin acest demers, Plant an App își propunere extinderea eforturilor de sales și marketing, inclusiv prin creșterea echipei cu Growth Marketers și Business Developments Representatives. Mai mult, startup-ul va continua să îmbunătățească experiența în platformă a clienților și, în egală măsură, va crește echipa de product development. Plant an App își propune și să se implice în formarea viitorilor ingineri de low-code, prin înființarea Low-Code Academy prin intermediul căreia urmează să creeze programe de învățare diverse online & offline.

„Ne dorim extinderea și dezvoltarea operațiunilor, tocmai de aceea listarea Plant an App pe platforma SeedBlink este un pas important pentru noi. Avem în vedere ca pentru prima parte a acestui an să creștem echipa, în special pentru biroul din Statele Unite ale Americii. Acolo avansul a fost unul mulțumitor, astfel că ne dorim să susținem creșterea și suntem convinși că listarea pe SeedBlink va contribui cu succes la acest demers”, a explicat Bogdan Lițescu, fondator și CEO Plant an App.

„Plant an App este unul dintre cele două startup-uri românești care a absolvit renumitul program 500 Startups și suntem foarte încântați că, având o bază importantă în US, continuăm internaționalizarea listărilor de pe SeedBlink. Totodată, diversificăm produsele oferite către investitori, pornind de la equity, convertible note și acum SAFE, un contract originat în zona San Francisco. Pe de altă parte, SeedBlink devine un facilitator al rundei de finanțare, organizând un bridge între runda de tip Seed și cea de tip Serie A și evoluăm ca investing platform”, a declarat Andrei Dudoiu, co-fondator și CEO SeedBlink.

Plant an App a angajat deja o echipă de vânzări în New York care a început activitatea la finalul anului 2020. Aceasta a încheiat o tranzacție și are alte patru în curs de concretizare. În România, compania operează cu un CMO și își propune să angajeze și un growth marketer. Startup-ul are în prezent o rețea de 48 de clienți, majoritar în Statele Unite ale Americii.