Sfaturi de investiţii de la antreprenorul Radu Georgescu: Cum poţi să cumperi acţiuni într-un startup şi cum alegi proiectul potrivit

Radu Georgescu este fondatorul unei platforme de strângeri de fonduri pentru un startup, unde investitori privaţi pot să-şi investească economiile mizând pe aceste startup-uri. Antreprenorul a explicat cum alegi firma în care investeşti şi ce se întâmplă cu banii tăi, ce înseamnă să listezi un startup pe o astfel de platformă şi care sunt cele mai importante oportunităţi de afaceri IT la nivel internaţional.

Ce este SeedBlink?

Radu Georgescu: Este o platformă de equity crowdfunding. Practic, un site în care se listează companii, care vin şi spun, noi am vrea nişte bani, cu multe detalii despre companii, iar investitori mai mari sau mai mici pot să vină să investească în aceste companii, să cumpere acţiuni. Există un minim de 2.500 de euro pe care îi pot investi.

Companiile caută, în general, investiţii de la 100.000 la 400.000 de euro. Oferim această şansă investitorilor mai degrabă mici, nu fondurilor de investiţii care pot să investească 1 milion, care vor să cumpere acţiuni în startup-uri.

Muţi când se gândesc la startup-uri se gândesc la antreprenori ca Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, câţi bani s-au făcut din startup-uri, cum au făcut cei care au investit primii? Cum aş putea şi eu să investesc în aşa ceva?

Pe de altă parte este zona asta de oameni din corporaţii, mai ales zona de IT, care au adunat nişte bani, 50-60-100.000 şi pe care ar vrea să-i investească.

Dacă ai vrea să investeşti în startup-uri, fără SeedBlink o investiţie trebuie să ajungă cam la 40.000 euro. Poate dacă ai 50-100.000 poţi să investeşti într-o companie sau două, dar aşa, cu SeedBlink poţi să pui tichete de 2.500, 5.000, 10.000. Poţi să investeşti în 10 companii, să îţi faci un portofoliu diversificat în direcţiile în care te interesează.

Noi spunem că democratizăm investiţiile în startup-uri, cam asta este misiunea noastră. Să oferim oricărui investitor, oricât de mic, posibilitatea să investească în startup-uri.

Sunt până acum 18-20 de startup-uri pe platformă. Se listează la un ritm de un startup pe săptămână. Cu startup-urile care s-au listat în urmă cu 6 luni organizăm întâlniri cu investitorii (întâlniri virtuale, că aşa este contextul) în care companiile să dea raportul cu tot ce au mai făcut.

Avem un produs pe care îl lansăm curând, MyPortofolio, de gestiune a portofoliului de investiţii al investitorilui. Dacă am investit în 4 companii să pot să le văd pe toate împreună şi să vad tot ce se întâmplă cu tot portofoliul meu, fiecare companie în parte, să pot să trag concluzii.

SeedBlink este un instrument interesant pentru noi, cei care-l contruim, pentru companii pentru că au acces la o zonă de seed investment care erea foarte greu accesibilă – ei puteau să ia zona asta de 200.000 de la prieteni, familie şi doi, trei angels, care sunt foarte cunoscuţi şi asaltaţi de toată lumea. Dar la fonduri nu au acces pentru că ele investesc 500.000 – 1 milion, iar acum această zonă de 200-400.000 este acoperită. Şi foarte interesant pentru investitori care nu aveau acces la microinvestiţii din zona 2.500.

Sunt circa 2.000 de investitori în startup-urile de pe SeedBlink.

De ce SeedBlink şi nu AeRO (sitem alternativ de tranzacţionare al BVB)?

Radu Georgescu: Ar putea alege bursa principală, unde sunt companii mari, ca Hidroelectrica, dar e un alt nivel risc şi recompensă. Iar AeRO, care este o idee foarte bună, care trebuie să existe, dar care este cumva pasul imediat după SeedBlink, pe AeRO nu sunt startup-uri. Da, este mai ieftin şi mai puţin reglementat decât bursa principală, dar este suficient de scump astfel încât un startup să nu aibă acces acolo.

Din ce zonă a tehnologiei vin startup-urile pe care le găsim acum pe SeedBlink?

Radu Georgescu: Un comentariu: da, majoritatea vin din zon de tehnologie, pentru că este cea mai atrăgătoare, dar nu numai. Avem recent lansat startup-ul OncoChain, care este o companie medicală, apoi, Apiary, care este o companie pentru managementul stupirilor de albine, r-Create, care este o companie de reciclare a ambalajelor curierilor, o companie care foloseşte un pic de tehnologie că are o bază de date în spate, dar nu e doar de tehnologie. Fără îndoială există un focus pe tehnologie, că astea sunt companiile în care mai degrabă a-i investi, dar sunt şi foarte multe companii interesante din altă parte.

Cum îşi pot urmări investitorii investiţiile? Şi pot să îşi retragă investiţiile?

Radu Georgescu: De urmărit, noi construim instrumente. Trebuie să menţionez că SeedBlink este o companie tânără care a început să funcţioneze undeva prin ianuarie. Noi acum construim tehnologia pentru a putea livrea toate produsele astea. Alergăm cu instrumente în primul rând pentru urmărirea investiţiilor care este de departe cel mai important lucru. În momentul acesta urmărirea investiţiilor se face cu rapoarte bianuale de la companii, care se în scris şi printr-o prezentare în faţa tuturor investitorilor, pe care o organizam noi, prin Zoom sau alte platforme. O oră în care fondatorul, CEO-ul şi echipa vin şi răspund la întrebările investitorilor.

Un alt instrument este MyPortofoliu, unde investitorii să îşi urmărească toate investiţiile, să vadă cât a investit în companie X, Y, Z.

Dacă cineva vrea să îşi retragă investiţia, în acest moment nu există această posibilitate. Totul ţine de reglementări. Acum, trebuie să ştie că toţi investitorii vor vinde la un moment dat, când compania se va vinde.

Dar, recent a fost aprobabă directiva europeană legată de equity corwdfunding, care reglementează tot ce ţine de equity corwdfunding din europa. Această directiva va intra automat in vigoare peste un an, in toate ţările, inclusiv în România. Lucrăm, ajutăm împreună cu Bursa cu ASF la construirea cadrului local de reglementare.

Începând din momentul acela va exista o modalitate prin care lumea să poată să iasă din equity crowdfunding, dar până atunci dacă cineva vrea să iasă trebuie să găsească pe altcineva care să vrea să cumpere şi va fi o tranzacţie, pur şi simplu între două persoane.

Cât din acţionariat cedează starutp-urile care se listează pe SeedBlink?

Radu Georgescu: Treaba asta cu procentele de acţionariat dintr-o companie este doar o urmare a preţului acţiunii – cât costă o acţiune şi câte acţiuni sunt, care este valoarea companiei, câţi bani se investesc şi rezultă un procent.

Discuţia despre cât cedează o companie este doar o urmare a celorlalte şi a discuta doar despre cât cedează compania şi fără să-ţi pui problema pentru câţi bani şi mai ales care este valoarea companiei, dă o informaţie nu doar trunchiată, dar şi greşită.

Ca să răspund la întrebare, se listează pe SeedBlink companii cu evaluări, înainte de investiţie de 2-4-5 milioane. Ele ridică din SeedBlink 200-400-000 şi în general împreună cu SeedBlink mai investeşte şi un fond de investiţii cam tot pe atât, deci ei ridică în această rundă 500.000 pe o evaluare de 2 milioane, ceea ce înseamnă că cei 500.000 vor fi 20%.

Companiile aş zice că dau între 10 şi 20% în funcţie de cât de mulţi bani ridică şi de cât este valoare companiei?

Cum se fac evaluările?

Radu Georgescu: Seeblink nu evaluează, nu garantează şi nu îţi spune ţie investitor: investeşte în firma asta că e bună şi nu în asta că e proastă. Nici măcar nu face analize în care să spună care este gradul de risc, nivelul de câştig.

Noi pur şi simplu aducem nişte oportunităţi pe care le arătăm investitorilor. Evaluarea companiei este la final stabilită de companie. Ea stă şi se gândeşte: aş vrea să ridic bani bazaţi pe această evaluare, să zicem 2 milioane. La sfârşitul zilei piaţa va decide dacă e corect sau nu. Dacă companie a pus o evaluare foarte mare lumea nu va investi. Este decizia şi riscul investitorului.

Aveţi criterii eliminatorii şi startup-uri pe care nu le-aţi lăsat să se listeze la voi?

Radu Georgescu: Da, dar în niciun caz nu vrem să se creadă că odată ce au trecut de criteriile noastre companiile sunt investibile. Nu. Noi avem nişte criterii care ni se par nouă, dar asta nu înseamnă că trebuie să ţi se pară şi ţie sau că trebuie să fie bune. Noi putem fi proşti, prostia noastră nu atacă pe nimeni, pentru că noi doar am pus o companie pe un site, tu cu banii tăi dacă eşti prost îţi pierzi banii. Obligaţia noastră este însă să ne asigurăm că companiile pun toată informaţia acolo şi că informaţia există. Dar analiza informaţiei şi decizia de a investi aparţin investitorului.

În ce alte proiecte mai investeşti, pe lângă SeedBlink?

Radu Georgescu: Un startup (SeedBlink) în care am investit poate mai mult decât în altele pentru că sunt foarte implicat oparaţional. E foarte aproape de ce îmi doresc să fac, am ajuns la o vârstă în care fac ce îmi doresc, până la urmă. În afară de SeedBlink am investiţii precum, TypingDNA, din zona de securitate cibernetică, o zona care îmi place foarte mult şi istoric vorbind este foarte importantă pentru mine, FintechOS este una dintre companiile în care am investit şi am ajutat mult la momentul începutului. Dar acum şi TypingDNA şi FintechOS au crescut destul de mult şi eu sunt mai la tricou, iar când trebuie să îmi pun costum şi cravata, când creşte compania suficient de mare nu mai este la fel de fun :)

O altă companie în care am investit, Symphopay, în a cărei board sunt şi mă ocup de strategia de dezvoltare, este o companie care transformă POS-urile în instrumente de marketing. Crickle este o companie de comunicare video din Londra, pe care mă străduiesc să o aducem pe SeedBlink.

Cum se prezintă ecosistemul românesc de startup-uri azi, mai ales în pandemie?

Radu Georgescu: Este mai bine decât te-ai fi aşteptat, chiar dacă ai zice că pandemia a pus o frână. S-au întâmplat foarte multe lucruri pozitive, care încep cu UiPath, care a arătat ce se poate. Şi mi se pare foarte interesant cu au decurs decadele şi experienţele din acest domeniu, acum 20 de ani a fost RAV cu zeci de milioane, acum 10 ani a fost Bitdefender cu sute de milioane, iar cum este UiPath cu miliarde. Mi se pare o evoluţie foarte interesantă şi nişte repere foarte bune în dezvoltarea ecosistemului.

UiPath aduce: se poate, aduce bani în ecosistem pentru că mulţi angajaţi din companie încep să aibă bani de investit şi aduce cunoştinţe.

Între timp s-au întâmplat multe, MavenHut, VectorWatch (Fitbit), multe exituri foarte bune, multe companii care au ieşit internaţional.

Dar, dacă vrei să-ţi faci azi o companie, un startup, nu banii sunt problema.

Sunt un milion de probleme. Ai de rezolva în fiecare zi altceva: că nu merge produsul, că clientul x este supărat, că nu ai clienţi, că ţi-a plecat omul cel mai important din companie etc. În mintea mea asta este definiţia antreprenorului, un “rezolvator” de probleme. Dar sunt mai mulţi bani în piaţă decât oportunităţi.

Aş face un pariu, dacă ne întâlnim în doi ani de zile cred că vom mai vedea cel puţin o companie la noi care ridică la o evaluare de 1 miliard de dolari (n.red. devine unicorn).

Spre ce startup-uri te uiţi pentru viitoarele investiţii? Iar cei care vor să îşi facă propriul startup spre ce domenii ar trebui să se uite, care sunt zonele cu potenţial?

Radu Georgescu: Încep cu a doua întrebare, eu nu cred în această întrebare. Nu cred că funcţionează aşa: vreau şi eu să mă fac antreprenor. Oare ce să fac? Să fac o brutărie sau o firmă de biciclete sau o companie IT? Cred că funcţionează un pic invers. Ai o pasiune, înţelegi foarte bine o necesitate o piaţă, ştii foarte bine cum să o rezolvi pentru că e în tine, te mână lucrul ală şi transformi pasiunea aia într-un business.

În clipa în care nu ai o direcţie clară şi îţi pui întrebarea pe ce verticală să îmi ridic şi eu startup-ul înseamnă că nu ştii şi trebuie să te interesezi cum funcţionează business-ul ăsta cu biciclete, mai la stânga, mai la dreapta, nu ştii care sunt problemele etc. Şi ai şanse mari să nu iasă. Este de altfel şi elementul esenţial la care se uită investitorii în clipa în care vine o companie şi cere o investiţie, trebuie ca fondatorul să aibă o bună experienţă în domeniul respectiv.

Pe de altă parte, legat de domeniile interesante, trăim într-o lume care se schimbă şi în care globalizarea începe să o ia un pic în jos. Mai ales în zona asta Euro-Atlantică. Aveam un internet Europa-America, un alt internet Rusia şi un alt internet China, dar acum pare cumva că internetul european-american se sparge şi el în două. Şi dacă China şi Rusi au găsit câteva elemente să se separe, China cu câteva firewall-uri la intrarea în ţară, Rusia cu obligativitatea unor servicii de tipul Vcontact (VK), Yandex în locul Facebook şi Google, Europa a venit relativ de curând cu aceste elemente de tipul GDPR, care vin să spună că de când s-a terminat parteneriatul cu America în care America spune: noi putem să ne uităm în datele personale care sunt pe serverele oricărei companii americane, Amazon, Google etc, Europa vine şi spune companiilor europene că nu mai au voie să-şi ţină datele pe serverele americane.

Per total, ca să mă întorc la oportunităţi, cred că oportunităţile de astfel de infrastructură pur europeană, de unde acu 2-5 ani de zile mă uitam că oportunităţile erau ca unele companii să plece din Europa să se mute în State pentru a servi piaţa globală şi viziunii globale, cred că încet ne ducem către o lume în care nu mai există un internet ci sunt mai mulţi "interneţi" şi companii gândite în direcţia asta, cu focus european, cu focus america, rusesc, chinezesc, companii care să ajute la firewall-uri între zonele astea cred că sunt potrivite pentru un viitor pe termen mediu.

Sfaturi pentru investitori, la ce să se uite când vor să investească într-un startup, cum sunt cele listate pe SeedBlink, dar nu au experienţă în domeniu?

Radu Georgescu: Orice investiţie într-o companie este un risc, poate fi un risc mai mult sau mai puţin educat, mai mult sau mai puţin educat. Unul dintre principalele elemente este emoţia. Am văzut că lumea investeşte emoţional, investeşte în companii de medicină dacă simte că vrea să investească în zona aia sau în companii de reciclare dacă are o înclinare către această zonă.

Investiţiile emoţionale sunt mai dese decât investiţiile gândite, financiare. Nu zic nici că-i bine, nici că-i rău. Investiţiile din zona asta de 2.000 de euro nu cred că sunt gândite întotdeauna financiare.

Din zona investiţiilor pur financiare, pot să spun la ce ma uit eu, ma uit la trei stâlpi: misiune, abilitatea echipei de a executa şi mă uit la chimie.

Misiunea este: ce face compania, produsul şi încotro se duce şi dacă rezonează cu mine. Dacă ar face perfect ce spun ei că vor să facă are vreo şansă. Apoi, echipa în care investesc pot ei să execute perfect viziunea. Abilitatea de execuţie este o chestiune destul de complicată de găsit, azi. Şi nu în ultimul rând chimia. Când spun chimia mă refer la un set de valori comune, putem să stam într-o încăpere mai mult fără să e certăm pe viitorul companiei? Avem nişte valori de etică sau în general avem valori comune? Şi dacă unul dintre astea nu funcţionează nu aş investi.