O platformă românească pentru crearea de aplicații pentru firme participă la accelerator de afaceri „500 Startups” din San Francisco

Plant an App, startup românesc specializat în low-code, ce a dezvoltat o platformă pentru crearea de aplicații dedicate companiilor, participă la renumitul accelerator de business „500 Startups” din San Francisco, Statele Unite ale Americii.

Compania face parte din a 26 - a Serie a programului, alături de alte 28 de startup-uri din întreaga lume, specializate preponderent în tehnologie. „500 Startups” durează 4 luni și se va încheia cu Demo Day pe 19 martie, când Plant an App va susține un pitch în fața a peste 600 de investitori de renume din Silicon Valley.

La „500 Startups”, echipa Plant an App ia parte la traininguri, workshop-uri, întâlniri cu mentori și persoane de succes din diverse companii. În ediția curentă a acceleratorului din San Francisco, Plant an App este singurul startup din România, iar produsul cu care participă este o platformă de low-code, cu ajutorul căreia echipele de IT pot crea mai ușor aplicații complexe sau chiar prototipuri simple, accelerând procesul de digitalizare a companiilor de până la 20 de ori. Plant an App își propune să atragă o investiție de până la 2 milioane de dolari.

Echipa din Silicon Valley este formată din Bogdan Lițescu, CEO & Founder, Alex Gavril, CMO și Radu Niculcea, Customer Succes Manager, în timp ce echipa din România lucrează în continuare la dezvoltarea de noi funcționalități ale platformei.

„Doar 1% dintre companiile care aplică la 500 Startups în San Francisco sunt acceptate în program. Pentru noi a fost în primul rând o validare a viziunii, a produsului, a echipei și a pieței. Oportunitățile care se deschid sunt imense. Suntem în inima hub-ului global de tehnologie. Ce urmează pentru noi este ridicarea unei runde de investiții, extinderea biroului de vânzări din SUA, parteneriate și dezvoltarea în continuare a unui produs revoluționar”, a declarat Bogdan Lițescu, CEO Plant an App.

Pentru 2020, Plant an App și-a propus deschiderea unui birou permanent în SUA, care va fi condus de Reza Garrow, fost vicepreședinte Strategic Delivery în Equifax, a doua cea mai mare organizație de tip Birou de Credit din Statele Unite ale Americii.

Planurile pentru divizia din SUA includ dezvoltarea unei echipe de vânzări și suport. Totodată, compania își mai propune și creșterea operațiunilor din România, extinderea rețelei internaționale de parteneri, dar și expansiunea pe piața din Europa.