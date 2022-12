Mircea Căpățînă, co-fondator Smartbill, numit adivsor la platforma crypto Tokero

Mircea Căpățînă, co-fondatorul softului românesc de facturare și contabilitate SmartBill, se alătură exchange-ului de criptomonede Tokero ca advisor pe segmentul conturi crypto pe firmă.

Antreprenorul are o experiență de 16 ani în piața IMM-urilor din România, ca marketer și investitor.

„Am văzut în Tokero un jucător serios, care an de an progresează. Simt că pot contribui în accelerarea acestui progres în special în zona dedicată IMM-urilor, de care se leagă întreaga mea experiență profesională de 16 ani. Nu sunt cel mai mare fan al criptomonedelor, din cauza riscurilor date de volatilitate și de lipsa reglementărilor, dar știu că universul crypto va fi parte din viitorul nostru. Mă bucur să am șansa să aduc o contribuție într-o companie neutră care are tracțiune tot mai mare în rândul antreprenorilor”, declară Mircea Căpățînă.