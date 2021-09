Microsoft a cumpărat un startup australian de editare video

Microsoft a anunțat că a cumpărat Clipchamp, un startup de creare și editare video, fondat în Brisbane, Australia, în 2013, de un grup de IT-iști, foști angajați ai SAP, unul dintre producătorii mondiali de software pentru gestionarea proceselor de afaceri.

Microsoft nu a dezvăluit valoarea achiziției, însă startup-ul australian, care oferă servicii software de editare video direct în browser, a atras până în prezent finanțări de 15,3 milioane de dolari, conform Crunchbase.

Achiziția va permite gigantului tech să își întărească, astfel, pachetul Office 365.

Clipchamp, fondat de Alexander Dreiling, care este și CEO-ul (directorul general) companiei, precum și de David Hewitt, Soeren Balko și Tobias Raub, a dezvoltat o aplicație care permite utilizatorilor să creeze videoclipuri cu filtre, tranziții și imagini.

Conținutul creat prin aplicația Clipchamp poate fi distribuit pe Twitter, Pinterest și Facebook și, de asemenea, poate fi salvat în Google Drive, One Drive sau Dropbox.

Compania susține că are 92 de angajați, conform contului său de LinkedIn și 17 milioane de utilizatori înregistrați pe platforma sa, care vin din peste 390.000 de companii.

Printre giganții de tehnologie care folosesc aplicația Clipchamp sunt Google, Zendesk și Deloitte.

„Cu cât am vorbit mai mult cu Microsoft, cu atât ne-am construit mai multă încredere și, astfel, pe măsură ce discuțiile au continuat, am ajuns la concluzia că vrem să lucrăm cu ei”, a spus Alexnader Dreiling, unul dintre co-fondatorii Clipchamp.

Noua achiziție a Microsoft vine după ce în august 2021 compania IT americană Adobe (despre care am scris aici), care are prezență puternică și în România, a anunțat că va cumpăra un startup de editare video, la o valoare a tranzacției de 1,275 miliarde dolari.

Microsoft, fondat de miliardarul Bill Gates și Paul Allen în anul 1975, are deja un produs software de design, numit Sway, similar cu Canva.

De-a lungul timpului Bill Gates a condus Microsoft din diverse funcții: președinte al board-ului director (chairman), director general (chief executive officer - CEO), președinte al companiei (president) etc. În martie 2020, el a părăsit și poziția de membru al board-ului Microsoft, ultima funcție pe care a mai deținut-o oficial în corporație.