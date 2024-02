Un mare lanț de săli de fitness din România cumpără două centre sportive din Brăila și Galați

Un mare lanț de săli de fitness din România achiziționează alte două centre fitness, în Brăila și Galați.

Stay Fit Gym preia integral cele două centre de fitness din Brăila și Galați deținute de Elite Gym, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro. Cu această achiziție, rețeaua de săli de fitness ajunge la 32 de centre deschise în total, în România.

Amintim că în decembrie 2021, Morphosis Capital, fond de investiții susținut de UE, a intrat în acționariatul Stay Fit Gym.

„Ne bucurăm că am preluat rețeaua Elite Gym și că am făcut încă un pas în consolidarea Stay Fit Gym la nivel național. Munca depusă de fondatorii rețelei Elite Gym este una exemplară, astfel că cele două centre de fitness se vor integra rapid și cu succes în ecosistemul nostru. De asemenea, în Galați avem deja două centre proprii deschise și care au ajuns la maturitate, iar preluarea unui nou centru în acest oraș reprezintă un pas natural în creșterea rețelei noastre în această zonă, pentru a putea acomoda noi membri. Pe termen scurt, avem în vedere investiții adiționale în cele două locații pentru a le aduce la standardele Stay Fit Gym. De cealaltă parte, prin această tranzacție intrăm și pe piața de fitness din Brăila, un oraș care se încadrează în strategia noastră de dezvoltare, prin deschiderea de centre de fitness în orașe din România cu peste 100.000 de locuitori”, a declarat Alexandru Lascăr, CEO al Stay Fit Gym.

Suprafața totală a celor două centre este de aproximativ 2.500 mp, iar în următoarea perioadă vor fi realizate investiții în amenajarea celor două locații, prin integrarea brandului companiei, precum și înlocuirea unor echipamente care nu mai sunt corespunzătoarea standardelor Stay Fit Gym.

În Brăila, firma are în plan inaugurarea celui de-al doilea centru la începutul anului viitor. Preluarea celor două centre de fitness din Brăila și Galați reprezintă a cincea tranzacție de M&A anunțată de Stay Fit Gym după preluarea Neby Fitness, un centru din zona pieței Domenii din București, două centre de fitness în Pitești și câte un centru în Sibiu și Galați.

În prezent, firma are centre de fitness deschise în Alba-Iulia, București, Brăila, Buzău, Craiova, Galați, Iași, Piatra-Neamț, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Timișoara și Voluntari. La finalul lunii februarie, firma va deschide un centru de fitness în Balotești, județul Ilfov, iar la începutul lunii martie, compania va intra oficial și în Cluj-Napoca, prin inaugurarea primului centru de fitness Stay Fit Gym în acest oraș.

Rețeaua are peste 33.000 de abonați. Conducerea companiei are în plan ca până la finalul acestui an să ajungă la 45 de centre de fitness deschise în România și aproximativ 50.000 de abonați.

În 2023, conform estimărilor preliminare, firma a avut venituri de aproape 40 de milioane de lei, dublu față de 2022. În acest an, firma vizează venituri de aproximativ 80 de milioane de lei pe baza strategiei de expansiune și creștere organică.