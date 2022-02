Joburi în IT: Unicornul austriac Bitpanda vrea să angajeze 70 programatori la București

Unicornul austriac fintech Bitpanda deschide un Talent Hub în București, în care a investit 10 milioane de euro, și vrea să angajeze peste 70 de specialiști IT până la finalul lui 2022, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

În prezent, Bitpanda are disponibile următoarele poziții în Talent Hub-ul din București: Engineering Managers, Backend, Frontend, Native Mobile Developers (atât iOS, cât și Android), Quality Assurance Engineers, Technical Product Owners și Technical Recruiters.

Talent Hub-ul din București va fi condus de Rareș Huțanu, în calitate de Director of Engineering. Bitpanda intenționează să își consolideze echipa de programatori cu obiectivul de a-și extinde echipa până la finalul anului 2022 la peste 70 de persoane.

Talent Hub-ul este situat în clădirea de birouri Unirii View. Echipa locală va construi tehnologii de ultimă generație, cu accent pe creșterea platformei Bitpanda B2B2C White Label, și în același timp, va susține extinderea operațiunilor pentru a oferi o experiență integrată.

Rareș Huțanu, cel care va conduce Talent Hub-ul din București, are peste 12 ani de experiență în software engineering și, înainte de a se alătura Bitpanda în 2017, a lucrat ca inginer software și consultant pentru mai multe companii și organizații.

„Sunt foarte încântat să mă întorc în România după mai bine de 10 ani pentru a pune bazele celui mai nou Talent Hub Bitpanda. Cred cu tărie că Bucureștiul are potențialul de deveni următorul hub emergent. Capitala a fost prima noastră opțiune pentru acest hub pentru că a ajuns să concentreze una dintre cele mai mari piețe de specialiști IT din Europa Centrală și de Est. Cred că acesta este poate cel mai bun moment pentru a te alătura echipei Bitpanda, una dintre companiile fintech cu cea mai rapidă creștere din Europa. Îi așteptăm în echipa noastră pe toți specialiștii pasionați și care au o viziune comună cu a noastră, aceea de a avea un impact semnificativ în timp ce construim platforma de investiții lider în Europa și nu numai”, a transmis Rareș Hutanu, Director of Engineering, Bitpanda România