Industria de jocuri video din România, cifră de afaceri de 332 milioane EUR în 2022

Industria dezvoltatoare de jocuri video din România a ajuns la o cifră de afaceri de 332 milioane EUR în 2022, potrivit unui studiu.

Cifra de afaceri reprezintă o creștere de peste 25% față de anul precedent și este de peste 3 ori mai mare decât cea înregistrată în 2014, conform studiului realizat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA).

Totodată, raportul mai arată că în studiourile românești de jocuri video lucrează în prezent în jur de 6.800 de specialiști. În plus, 68% din cele 222 de studiouri active în România spun că vor continua să facă angajări în 2023. De asemenea, 26% din studiouri sunt deschise și la ideea de a derula programe de internship.

În jur de 60% din totalul noilor angajări din 2023 au fost pentru poziții de junior. Conform aceluiași studiu, formatul de muncă hibrid este preferat de 42% dintre firme, doar 21% optând pentru modelul de muncă de la birou.

„În 2022, industria dezvoltatoare de jocuri video din România a înregistrat cea mai semnificativă creștere din istorie. Cifra de afaceri s-a triplat în decursul celor 9 ani de când putem vorbi despre o prezență constantă în România, reprezentând un factor crucial al interesului manifestat de investitori și companiile multinaționale față de sectorul local. Această creștere susținută a productivității industriei și evoluția pozitivă a ratei de angajare confirmă potențialul nostru de a deveni un hub regional”, a precizat Cătălin Butnariu, președinte al RGDA.

Cele mai importante 10 companii românești în 2022 după cifra de afaceri sunt, conform raportului:

Electronic Arts România;

Ubisoft România;

Amber Studio;

Gameloft România;

Green Horse Games;

Playtika;

Quantic Lab;

Super Hippo Games/Nutaku;

eRepublik;

Whyttest.

Sursă foto: RGDA

Studiul mai arată că:

Noii angajați ai studiourilor de jocuri video vin din domenii ca: artă și design, banking, Business Process Outsourcing (BPO), design VR, dezvoltare de produs, drept, HoReCa, industria auto, psihologie, publicitate, software;

74% dintre studiouri au femei în poziții de conducere;

procentul femeilor în numărul total de angajați full-time și colaboratori este de 27%;

procentul femeilor în poziții de conducere, acolo unde ele există, este de 22%;

Rolurile din industrie cu cea mai mare reprezentare printre femei: 69% a roluri corporative, 67% în business intelligence și 65% în vânzări.

Rolurile din industrie cu cea mai mică reprezentare printre femei: game designer - 12%, producător - 15%, scriitor - 17%.

În 2022 a crescut și numărul de jocuri dezvoltate cu participarea studiourilor din România. Dintre acestea fac parte FIFA 23 (Electronic Arts Romania) și Metal Hellsinger (Funcom Romania). Totodată, Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft Romania) și EA Sports FC 24 (Electronic Arts Romania) erau în dezvolare în 2022 și au fost lansate în această toamnă.

Printre jocurile dezvoltate de studiourile independente românești care au avut succes internațional sunt: Trinity Fusion (Angry Mob Games), Wild Things: Animal Adventures (Amber Studio), Bear and Breakfast (Gummy Cat) și Last Days of Lazarus (Darkania Works, GrimTalin).

Tot în 2022, studioul românesc Metagame a fost preluat de Fortis, iar Amber a reușit să atragă o investiție de 20 de milioane de dolari din partea fondului de investiții Emona Capital.