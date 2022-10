VIDEO Fortis cumpără Metagame și caută zeci de programatori și specialiști în jocuri video în România

Fortis, un dezvoltator global de jocuri video a cumpărat studioul românesc de mobile gaming Metagame. Compania globală are o echipă de conducere formată din antreprenori și directori executivi de la companii precum Electronic Arts, WB Games, Zynga, Smule și altele, iar în București plănuiește să angajeze între 60 și 100 de programatori și specialiști în domeniu.

Fortis este o filială deținută integral de compania globală de resorturi - Las Vegas Sands, iar în martie 2022 peste 150 de angajați. Portofoliul de proprietăți al Sands include emblematicele Marina Bay Sands din Singapore și The Venetian Macao, The Plaza și Four Seasons Hotel Macao, The Londoner Macao, The Parisian Macao și Sands Macao în Macao, China, prin intermediul participației majoritare în Sands China Ltd.

Compania a achiziționat în primăvara acestui an trei echipe de dezvoltare de jocuri video:

Doppio Games din Portugalia

Oktagon Games din Brazilia

Metagame din România

Studioul local Metagame a fost fondat de Dan Teodorescu şi Daniel Nay în 2016. Potrivit datelor publice, în 2021 dezvoltatorul românesc de jocuri video a avut o cifră de afaceri de peste 3,5 milioane de lei și un profit de 552.994 lei. Printre titlurile lansate de Metagame se numără Zombieland: AFK Survival și Tap Busters!.

StartupCafe.ro a stat de vorbă cu Shawn Foust, directorul operațional la Fortis (fost director executiv la Warner Brothers Games și CEO la Plexchat), care ne-a explicat de ce au ales să investească în România, dar și ce planuri de viitor au cu studioul local de gaming.

“Am cumpărat Metagame, care era de ceva vreme un dezvoltator local aici, în București. Noi am fost foarte interesați să stabilim un set de hub-uri în locuri în care am vrut să investim pe termen lung. România a fost unul dintre aceste locații. Am început cu o lista gigantică, de peste 200 de companii și apoi am redus lista încet, încet la aproximativ 20 - cu care ne-am dorit foarte mult să vorbim. Și Metagame a fost una dintre companiile care a devenit rapid unul dintre liderii noștri, atât datorită locației, cât și datorită echipei. Sunt o mulțime de motive să alegi România. [...] România este un loc în care companiile de jocuri video investesc de zeci de ani. De exmplu, bariera lingvistică este mult mai mică în România decât în ​​multe alte locuri în care ai putea merge. Angajații obișnuiți să lucreze cu diferența de fus orar, care este substanțială. Avem sediul în California - sunt 10 ore diferență față de Bucuresti - dar nu este o problemă. Mă trezesc puțin mai devreme, ei rămân puțin mai târziu. Am investit milioane de dolari în achiziția Metagame și ne simțim foarte bine cu această investiție. Cred că din perspectiva noastră, oportunitatea de a achiziționa echipe care au livrat deja produse și care există de ceva vreme pe piață este mult mai valoroasă decât cred mulți. Căutăm echipe despre care credeam că au un nucleu foarte puternic și care au livrat jocuri înainte, iar Metagame a îndeplinit aceste criterii”, a explicat Shawn Foust, directorul operațional la Fortis.

Fortis caută programatori și specialiști în gaming dev

Potrivit datelor publice, Metagame avea în 2021 un număr mediu de 7 angajați. Shawn Foust spune că Fortis are în plan să atragă între 60 și 100 de noi angajați în studioul cu sediul în București.

“Oportunitatea de a crește este cu adevărat substanțială. Nu a fost vorba doar de a prelua o echipă mică și de rămâne cu o echipă mică. Ideea este că putem construi și am putea trece de la 15 la 20 de oameni la 60 sau 100 de oameni în următorii ani în România. Echipa din România face o treabă grozavă. Suntem foarte interesați să căutăm mai mulți oameni care să lucreze cu și în jurul acestei echipe. Noi angajăm oriunde. Adevărata întrebare este, câți români vor să vină să lucreze cu noi? Adică nu este vorba despre lipsa locurilor de muncă la noi. Este foarte important să găsim oamenii potriviți care doresc să lucreze după modelului nostru, care este puțin diferit. Suntem un studio global. Avem un birou aici, în București. Angajații pot merge la acel birou, dar nu este obligatoriu. Deci, oamenii lucrează în general de la distanță și întrebarea este dacă oamenii vor sau nu să fie parte dintr-un astfel de mediu și dacă vor sau nu să lucreze la tipul de jocuri și conținut îl facem. Așa, studioul însuși (n.r. Fortis) ar dori să angajeze sute de oameni în următorul an. Și dacă un număr mare dintre va veni din România, asta ar fi grozav pentru noi”, explică Shawn Foust.

În studiourile românești de jocuri video lucrau, în 2021. peste 6700 de specialiști, cea mai mare creștere de la an la an a numărului de angajați din industria creativă, de 13% față de 2020, arată datele studiului anual realizat de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România).

