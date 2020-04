UPDATE GoPro concediază peste 20% dintre angajați

Compania americană GoPro, cunoscută mai ales pentru camerele video pentru sporturi extreme, a anunțat disponibilizează peste 20% din personal și închide birouri în întreaga lume, într-un plan de reorientare a sistemului său de vânzări, ca urmare a pandemiei coronavirus COVID-19. Biroul de la București nu este afectat (conducere).

Astfel, GoPro concediază 200 de angajați și își reduce spațiile de birouri din 5 zone globale în care are prezențe. Producătorul de action cam-uri spune că măsurile sunt parte a unei strategii de trecere la un sistem de vânzări direct către consumator (direct-to-consumer-centric business).

Prin măsurile anunțate, GoPro economisește din start 100 de milioane de dolari anul acesta, iar în 2021 mai vrea să taie costuri de 150 de milioane de dolari, pentru a deveni mai eficientă și mai profitabilă.

„Rețeaua globală de distribuție a GoPro a fost afectată de impactul negativ al pandemiei COVID-19, determinându-ne să trecem către un business mai eficient și mai profitabil, direct către consumator, pe parcursul acestui an. Ne întristează foarte mult că aceasta ne forțează să renunțăm la mulți membri talentați ai echipei noastre, le suntem recunoscători, pentru totdeauna, pentru contribuțiile lor”, a spus Nicholas Woodman, fondatorul și CEO-ul companiei americane, într-un comunicat.

GoPro a deschis în 2017 un birou în România, axat pe inginerie software, inclusiv pe dezvoltarea aplicațiilor și platformelor sale web şi comerţ electronic. În 2019, la sediul din București lucrau 65 de angajați. „Biroul din Bucuresti nu este afectat in vreun fel de aceasta restructurare, GoPro își mentine planurile strategice de investitie in Bucuresti. Mai mult, gopro.com este dezvoltat si mentinut integral de echipele de ingineri din Bucuresti. În acest context GoPro Bucuresti are un rol central în implementarea noii strategii de business”, a declarat, pentru StartupCafe, Radu Apostoae, șeful biroului GoPro de la București.

Înființată în anul 2002, compania GoPro a ajuns celebră în toată lumea pentru camerele sale video Hero, apreciate de amatori, dar folosite și de profesioniști. În 2014, s-a listat la bursă (Nasdaq).

