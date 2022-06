DB Schenker în România: connect 4.0, platforma proprie de ofertare în timp real, ne oferă avantaje competitive unice pe piața românească [P]

DB Schenker, lider în furnizarea serviciilor de logistică și transport, a dezvoltat propria platformă digitală de ofertare, rezervare și monitorizare în timp real a transporturilor de marfă: connect 4.0. Din toamna anului precedent, și clienții din România pot accesa serviciile pe care platforma le pune la dispoziție pentru transporturile rutiere în regim de grupaj și aeriene - connect 4 land, respectiv connect 4 air.

connect 4.0 se bucură de succes în rândul companiilor românești de toate dimensiunile, care o accesează atât pentru a obține prețuri instantaneu, plasa comenzi în timp real, 24/7, cât și pentru a monitoriza transporturile de marfă.

Conform reprezentanților companiei, atracția principală a platformei este posibilitatea de a genera prețuri instantaneu, în urma introducerii detaliilor esențiale ale transportului, precum numărul de unități (colete, paleți), dimensiunile, greutatea, adresele și datele de preluare/livrare dorite:

„În etapele de proiectare și implementare a connect 4.0, perspectiva utilizatorului a fost în mod constant prioritară pentru echipa noastră. Într-adevăr, utilizatorul este orice companie, indiferent de talie, care are nevoie să transporte în siguranță o anumită cantitate de marfă dintr-o locație în alta. Însă, în același timp, utilizatorul este o persoană pentru care timpul este esențial, îndeosebi cel dintre solicitarea ofertei și primirea acesteia, care, în lipsa unei automatizări a procesului de ofertare, se poate extinde chiar și la câteva ore. Noi am reușit să-l reducem la zero și să-i oferim utilizatorului un preț calculat în timp real. Nu este doar un preț estimativ, ci o ofertă 100% transparentă care poate fi transformată rapid într-o comandă fermă, cu doar câteva click-uri” – afirmă Dragoș Boangher, Head of Land Freight, DB Schenker în România

În contextul cererii crescute pe care piața transporturilor de marfă a întâlnit-o în ultima perioadă, compania și-a propus să implementeze soluții digitale inovatoare, dar care, la nivelul interacțiunii clientului, să fie transpuse într-un proces simplu și eficient. Asocierea dintre experiența one-stop-shop, opțiunile de personalizare, soluțiile ecologice și elementele UI/UX perfecționate plasează platforma de booking a DB Schenker pe o poziție unică la nivel național și internațional.

În perioada următoare, DB Schenker în România va lansa cel de-al treilea serviciu al platformei connect 4.0, care va facilita gestionarea transporturilor maritime de marfă.

Platforma poate fi accesată la - https://www.dbschenker.com/ro-ro/connect

Despre DB Schenker în România

Cu peste 45 de puncte de lucru organizate administrativ în 3 regiuni (Vest, Est, Constanța), Sediul Central în București și aproximativ 1,000 de angajaţi, DB Schenker este un furnizor de top în industria de transport şi logistică la nivel naţional.

Compania oferă o gamă completă de servicii adaptate pentru nevoile partenerilor săi: transport rutier (camioane complete și parțiale, transporturi în regim de grupaj), aerian, maritim (inclusiv operațiuni portuare), feroviar; logistică contractuală (managementul lanțului de aprovizionare) și logistică pentru târguri și expoziții; operațiuni și formalități vamale; relocare; asigurare cargo.

Despre DB Schenker

DB Schenker este un furnizor global de servicii logistice şi de transport, cu peste 74,200 de angajaţi în 2,100 de locaţii. Schenker & Co AG din Viena serveşte drept sediu de coordonare regional pentru operaţiunile din Sud-Estul Europei, acoperind 14 ţări cu 5,500 angajaţi.

