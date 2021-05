Crypto-artă românească: Un pictor ieșean vinde tablouri NFT. Prețul de pornire

Moda artei virtuale NFT, care se vinde pe criptomonede, ia avânt și în România: un pictor ieșean și-a scos tablourile la licitație pe o platformă blockchain cu prețuri exprimate în ethereum.

Artistul plastic Felix Aftene a început proiectul „Mustața lui Dali și alte culori” în urmă cu doi ani, în atelierul său din Iași. Proiectul complex a îmbinat pictura cu literatura. În anul 2020, Aftene a lansat împreună scriitorului Lucian Dan Teodorovici pictoromanul cu același nume. Pictorul a realizat 16 tablouri, iar scriitorul i-a transpus arta în 16 capitole.

Acum, pictorul ieșean trece la nivelul următor: arta digitală NFT. Lucrările pot fi achiziționate de pe platforma blockchain OpenSea, care utilizează criptomoneda ethereum. Un tablou NFT pornește la licitație de la prețul de 0,45 ETH, adică 1140 de dolari.

Colecția cuprinde tablouri în format fizic, ce, odată cu lansarea ca NFT, fac tranziția către arta digitală. „NFT este o nouă provocare prin care ating noi limite, cele șaisprezece lucrări de pictură ajung în mediul virtual sub o nouă formă, de criptoartă. Aceste noi lucrări rezultate de tip hibrid, le găsesc a fi relevante în cultura contemporană pentru că reflectă ceea ce numim astăzi artă în spiritul timpului nostru”, a spus Felix Aftene, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Ce sunt NFT-urile?

Inițialele NFT vin de la non-fungible token. Token-ul este o dovadă care îi dă posesorului acces la o valoare digitală. Caracterul non-fungibil presupune că token-urile nu pot fi replicate. Aceste caracteristici fac din NFT-uri bunuri digitale unice, iar asta suscită interesul colecționarilor.

NFT-urile căutate de colecționari nu au o existență fizică, palpabilă, ele „trăiesc” pe platforme blockchain.

Tehnologia blockchain permite artistului să se autentifice cu o semnătură digitală criptată, ceea ce oferă garanția că lucrările sale sunt unice și autentice. Adică ceea ce-și doresc colecționarii.

Și casele de licitații clasice au pus ochii pe banii care încep să se învârtească în zona NFT-urilor. În martie, Christie’s a vândut un NFT pentru suma de 69,3 milioane de dolari (plătiți în criptomonede ethereum) Piesa intitulată Everydays: the First 5000 Days este un colaj de 5000 de fotografii în format JPEG, realizat de artistul digital Mike Winkelmann (40 de ani), cunoscut sub pseudonimul Beeple. El a făcut câte o poză în fiecare zi, de la 1 mai 2007 până pe 21 februarie 2021 și a realizat acest colaj în care sunt amestecate imagini din viața sa cu fotografii ale unor personalități, de la Donald Trump la Jeff Bezos. Cumpărătorul este Vignesh Sundaresan, un programator și antreprneor din Singapore, care a strâns deja o colecție de NFT-uri.

În blockchain se stochează ca NFT și alte „obiecte” digitalizate pe care le vânează colecționarii: fotografii, cartonașe cu fotbaliști, filme, muzică.

De exemplu, în România, Delia a scos o piesă NFT, care se numește Rachetă. Racheta Deliei a fost scoasă la licitație tot pe platforma OpenSea, în două versiuni: una Ultra Luxury și una în 100 de exemplare. NFT-ul Deliei nu era chiar un produs unic, dar era în serie limitată. Și oferta ei nu cuprindea doar bunuri digitale, ci și obiecte fizice: desene făcute de Delia cu creionul, o casetă audio cu un Walkmen la care potea fi ascultată, niște fotografii și alte lucruri pe care le mai colecționează fanii ei.

Nu e de glumă cu NFT-urile! Piața poate căpăta proporții nebănuite, mai ales după ce, recent, un gigant al comerțului online și-a anunțat intrarea în acest business. eBay începe să listeze la vânzare și NFT-uri. În prima fază, vor fi acceptați vânzători de încredere care tranzacționează anumite articole căutate de colecționari, precum cartonașe cu fotbaliști, muzică, divertisment și artă.

Comerțul cu NFT-uri ar putea da un boost și businessului cu criptomone, pus la încercare în ultima perioadă de fluctuațiile mari din piață.