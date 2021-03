O afacere la modă: Ce sunt NFT-urile, pentru care colecționarii plătesc milioane de dolari

Anul 2021 a început cu moda NFT-urilor în business, bunuri digitale, care nu exista fizic, dar pe care colecționarii sunt gata să plătească milioane de dolari. Miliardarul american Mark Cuban, rapperul Snoop Dogg sau fondatorul Twitter, Jack Dorsey, sunt cei care dau tonul în business-ul cu NFT-uri.

Inițialele NFT vin de la non-fungible token. Token-ul este o dovadă care îi dă posesorului acces la o valoare digitală. Caracterul non-fungibil presupune că token-urile nu pot fi replicate. Aceste caracteristici fac din NFT-uri bunuri digitale unice, iar asta suscită interesul colecționarilor.

NFT-urile căutate de colecționari nu au o existență fizică, palpabilă, ele „trăiesc” pe platforme blockchain. De exemplu, fondatorul rețelei Twitter, Jack Dorsey, și-a scos la licitație primul mesaj postat vreodată pe rețeaua sa socială, iar cineva a plătit aproape 3 milioane de dolari pe el. Acea postare pe Twitter, care datează din anul 2006, a fost scoasă la licitație sub formă de NFT pe blockchain-ul Ethereum. Licitația a fost organizată pe platforma Valuables by Cent.

Dar și casele de licitații clasice au pus ochii pe banii care încep să se învârtească în zona NFT-urilor. Casa de licitații Christie’s a anunțat pe 11 martie 2021 că a vândut un NFT pentru suma de 69,3 milioane de dolari. Piesa intitulată Everydays: the First 5000 Days este un colaj de 5000 de fotografii în format JPEG, realizat de artistul digital Mike Winkelmann (40 de ani), cunoscut sub pseudonimul Beeple. El a făcut câte o poză în fiecare zi, de la 1 mai 2007 până pe 21 februarie 2021 și a realizat acest colaj în care sunt amestecate imagini din viața sa cu fotografii ale unor personalități, de la Donald Trump la Jeff Bezos.

Cumpărătorul este Vignesh Sundaresan, un programator și antreprneor din Singapore, care a strâns deja o colecție de NFT-uri. El a plătit în criptomoneda ether cei aproape 70 de milioane de dolari pentru acest „colaj monumental”, cum laudă casa de licitații Christie’s „tabloul” exclusiv digital al lui Beeple. Colecționarul a primit în schimb un token care îi dă drept de proprietate asupra obictului digital, dar nimeni nu poate replica „tabloul”. Vignesh Sundaresan îl poate însă expune în galerii de artă digitale.

Următorul pas- business cu muzee și galerii de artă exclusiv digitale. Miliardarul Mark Cuban (62 de ani) are tot soiul de afaceri în showbiz și sport: este proprietarul echipei de baschet Dallas Mavericks, și deține cel mai mare lanț de cinematografe din SUA, Landmark Theatres, și distribuitorul de filme Magnolia Pictures. Și o avere de peste 4 miliarde de dolari.

Zilele trecute, Cuban a mai lansat o afacere: Lazy.com, o galerie de artă numai pentru NFT-uri. Numele, Lazy (leneș), nu e ales la nimereală. „Oamenii sunt curioși să vadă ce mai colecționează alții. Până acum nu aveau o modalitate super-simplă să facă asta. Lumea cumpără NFT-uri sau le creează și au nevoie de o modalitate comodă de a le expune” - a explicat Cuban pentru The Block.

Clienții se înregistrează pe Lazy.com cu e-mail lor și cu wallet-ul de criptomonede și creează acolo URL-uri unice prin care își expun NFT-urile pe rețelele sociale, de exemplu.

„Piața NFT-urilor explodează. Va fi interesant să vedem ce va urma în privința concurenței, a mentalității și a banilor”, a mai spus miliardarul american, pentru The Block.

Nu toți cei implicați în fenomen îi împărtășesc părerea. Beeple, care s-a îmbogățit din NFT-uri, crede că totul este de fapt o bulă. „Eu sunt convins că este o bulă, să fiu sincer”, a spus artistul, pentru Decrypt. El spune că este ceva în genul bulei dot com, de la începutul anilor 2000. „A fost o bulă. Și bula aceea s-a spart. Și a măturat tot felul de prostii- dar nu a măturat internetul. Cred că tehnologia în sine este puternică acolo unde va supraviețui (spargerii bulei - n.r.)", a mai spus el. De altfel, Beeple s-a și grăbit să schimbe repede în dolari criptomondele primite în urma licitației.

Afacerile cu NFT atrag artiști, sportivi, rapperi - tot ce însemană vedete, care produc sau dețin lucruri pentru care fanii sunt gata oricând să scoată bani din portofel. În fine, criptomonede din wallet.

Zilele trecute, Crypto.com, un exchange de criptomonede din Hong Kong, cu peste 10 milioane de utilizatori, a lansat o platformă pentru NFT. Din start a semnat cu vedete dornice să-și vândă NFT-urile către colecționari din toată lumea. Printre aceștia, echipa de Formula 1 Aston Martin Cognizant și cântăreții Lionel Richie și Snoop Dogg.

La noi, Delia a scos o piesă NFT, care se numește Rachetă. Racheta Deliei a fost scoasă la licitație pe platforma OpenSea, în două versiuni: una Ultra Luxury și una în 100 de exemplare. Mă rog, NFT-ul Deliei nu e unic, dar e în ediție limitată. Și oferta nu cuprinde doar bunuri digitale, ci și obiecte fizice: desene făcute de Delia cu creionul, o casetă audio cu Walkmen, „cum erau odată”, niște fotografii și alte lucruri pe care le mai colecționează fanii.