Compania românească de imobiliare One, tranzacții totale de 362 milioane lei în primul an de la listarea la Bursă

Compania românească de imobiliare One United Properties a înregistrat tranzacții în valoare totală de 362 de milioane de lei în primul an de la listarea la Bursa de Valori București (BVB).

One United Properties, dezvoltatorul imobiliar din București, în care și miliardarul român Daniel Dines deține un mic pachet de acțiuni, este a noua cea mai tranzacționată companie în perioada iulie 2021-iulie 2022 în ceea ce privește valoarea absolută tranzacționată, informează compania într-un comunicat către StartupCafe.ro.

Din punct de vedere al lichidității raportat la free float, One United Properties a fost a opta cea mai tranzacționată companie din indicele BET, raportul dintre lichiditate și free-float ridicându-se la 27%.

„Le mulțumim tuturor acționarilor care au avut încredere în noi în ultimul an și suntem mândri că ne-am îndeplinit toate promisiunile pe care le-am făcut investitorilor noștri – începând cu faptul că ne-am concentrat pe lichiditate, includerea în indicii majori, creșterea acoperirii din partea analiștilor, până la preocuparea noastră continuă pentru transparență, guvernanță și sustenabilitate. De când ne-am exprimat intenția de a ne lista la Bursa de Valori București, am analizat toate modalitățile prin care putem crește vizibilitatea pieței de capital românești față de investitorii instituționali globali. Strategia noastră funcționează, deoarece chiar și într-o perioadă extrem de volatilă ca cea din ultimele 12 luni, am reușit să depășim piața locală și majoritatea companiilor din indicele BET, demonstrând că și companiile antreprenoriale pot oferi o creștere solidă, menținând în același timp o politică stabilă de dividende”, susțin Victor Capitanu și Andrei Diaconescu, co-CEOs și co-fondatori One United Properties.

One este a treia cea mai mare companie antreprenorială listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București și unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari listați pe piața de capital locală.

Acțiunile companiei au debutat la BVB pe 12 iulie 2021, în urma unui IPO în cadrul căruia a atras 260 milioane lei pentru dezvoltări viitoare în ​​segmentul rezidențial și în cel de birouri. La 30 iunie 2022, compania avea peste 5.500 de acționari.

În primul an de la listare la BVB, prețul acțiunilor One United Properties a crescut cu 21%, depășind indicele de referință al BVB, BET, care a crescut cu 1,85% între 12 iulie 2021 și 11 iulie 2022.

Doar opt companii de tip blue chip, inclusiv One, au înregistrat o evoluție pozitivă în această perioadă și două, Nuclearelectrica și Romgaz, au înregistrat o evoluție a prețului acțiunilor mai bună decât One United Properties.

De la listarea la BVB, compania a plătit un dividend brut de 75 de milioane de lei, distribuit în două tranșe, una în decembrie 2021, iar alta în mai 2022.

Din septembrie 2021, acțiunile ONE sunt incluse în indicele BET, principalul indice al BVB care urmărește cele mai lichide companii, în indicii BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR și BET Plus.

În plus, în decembrie 2021, acțiunile ONE au fost incluse în indicele FTSE Global All Cap, care urmărește performanța acțiunilor cu capitalizare mare, medie și mică la nivel global, FTSE Global Small Cap, segmentul cu capitalizare mică din cadrul grupului de indici FTSE Global Equity și FTSE Global Total Cap, care include companii mari, mijlocii, mici și micro.