70 milioane Euro, investiția unei companii de imobiliare, pentru monumentele istorice abandonate din București

Compania românească de imobiliare One United Properties, în care și miliardarul român Daniel Dines deține un mic pachet de acțiuni, va investi 70 de milioane de euro în următorii doi ani pentru regenerarea urbană a monumentelor istorice abandonate, conform unui comunicat transmis, joi, către StartupCafe.ro.

„În următorii doi ani, One United Properties estimează investiții de minimum 70 de milioane de euro în regenerarea urbană a unor monumente istorice abandonate din București, cu scopul de a proteja și regenera patrimoniul cultural al capitalei României”, spune compania în comunicat, cu ocazia publicării Raportului său de Sustenabilitate pentru anul 2021.

„În 2021, am făcut pași importanți în ceea ce privește angajamentul nostru în domeniul sustenabilității: am continuat să ne concentrăm pe construirea responsabilă în care am redirecționat majoritatea deșeurilor, am investit în restaurarea primului monument istoric”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties, care mai spune că anul trecut compania s-a „angajat ca noile clădiri de birouri să respecte standardele de emisii de carbon nete zero”. El a mai completat că „vom continua aceste eforturi și în 2022, deoarece suntem convinși că sustenabilitatea este direct legată de ideea de a dezvolta afaceri în mod responsabil”.

Odată cu elaborarea Raportului, compania a identificat și subiecte importante pentru ea și pentru părțile interesate.

Astfel, 66 de persoane din categoria părților interesate au participat la chestionarul despre sustenabilitate, pe baza căruia a fost elaborată matricea de materialitate care prezintă domeniile prioritare pentru companie.

Infrastructura de calitate, eficiența energetică a dezvoltărilor și construirea responsabilă au fost indicate ca domenii prioritare pentru One, toate încadrate în strategia de mediu. Acestea au fost urmate de aspectele sociale: implicarea în societate, regenerarea urbană, sănătatea și bunăstarea chiriașilor și a rezidenților.

Strategia de mediu a One United Properties include dezvoltarea unui portofoliu rezidențial 100% certificat Green Homes, a unui portofoliu de spații de birouri 100% certificat LEED și WELL, precum și un angajament ca toate spațiile de birouri nou dezvoltate să respecte standardele LEED Zero Carbon.

În 2021 compania a investit pentru prima dată în restaurarea unor monumente istorice, în urma achiziției Casei Braikoff. Clădirea istorică este în curs de renovare completă și va fi cunoscută sub numele de One Athénée.

În plus, în martie 2022, One United Properties (simbol bursier ONE) a achiziționat fosta fabrică Ford, care va fi restaurată și transformată într-un spațiu de retail, One Gallery.

Din punct de vedere al responsabilității sociale corporative (CSR), numai în 2021, compania a donat 1,4 milioane de euro pentru susținerea asociațiilor locale și a proiectelor caritabile.

Strategia de CSR a companiei este orientată în jurul a trei verticale: regenerare urbană și protecția mediului, unde a făcut donații totale de 1,1 milioane de euro; educație, sport și antreprenoriat, unde sprijinul s-a ridicat la 250.000 de euro; sănătate și cercetare, unde compania a donat anul trecut 17.500 de euro pentru mai multe cauze.