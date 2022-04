Compania românească One cumpără un teren pentru extinderea proiectului rezidențial de pe malul Lacului Tei

Compania imobiliară One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de locuințe și birouri din România, a achiziționat un nou teren cu o suprafață de 3.065 de metri pătrați, pentru extinderea unui ansamblu rezidențial, situat pe malul Lacului Tei.

One United Properties (simbol bursier ONE), în care și miliardarul român Daniel Dines deține un mic pachet de acțiuni, a achiziționat terenul pentru extinderea complexului rezidențial One Lake Club.

„Căutăm să investim în dezvoltări sustenabile în zone ale Bucureştiului cu multiple oportunităţi, iar dezvoltarea One Lake Club se înscrie în această direcţie. Poziţionarea excelentă şi priveliştea directă asupra lacului Tei, dar şi serviciile integrate pe care le vom oferi viitoarei comunităţi şi accesul rapid la facilităţile din zona de Nord a Capitalei sau autostrada A3 se numără printre punctele forte ale acestui proiect rezidenţial care va revitaliza zona. Cererea crescută pentru această locaţie a contribuit la decizia de extindere a proiectului, prin achiziţionarea noului teren”, spune Beatrice Dumitraşcu, CEO Residential Division One United Properties.

În vara lui 2021, compania a achiziționat un teren de 22.000 de metri pătrați pe malul Lacului Tei, pentru proiectul One Lake Club, care include 5 turnuri cu aproape 544 de apartamente.

Odată cu achiziția noului teren, dezvoltarea proiectului va fi extinsă cu încă 2 clădiri cu aproape 119 apartamente și grădini, precum și acces la parc.