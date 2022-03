Compania imobiliară românească One cumpără fosta fabrică Ford, de la Auchan România

Compania imobiliară One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de locuințe și birouri din România, achiziționează fosta fabrică Ford, de la Auchan România.

One United Properties (simbol bursier ONE) achiziționează un imobil istoric din centrul Bucureștiului, fosta fabrică Ford, pe care intenționează să o restaureze integral și să o transforme într-un spațiu retail.

Clădirea, situată în cadrul dezvoltării One Floreasca City a One United Properties, a fost prima fabrică Ford cu o linie de asamblare operațională din Europa de Est.

Terenul pe care a fost construită fabrica a fost cumpărat la începutul anilor 1930 de către Henry Ford. Fabrica s-a deschis în 1936, având 100 de angajați.

Aproape 2.500 de vehicule au fost asamblate în fabrică an de an, până în 1948, când fabrica a fost închisă după ce România a intrat sub influența sovietică. Principalul automobil construit în fabrica din București a fost Ford V8 Fordor Sedan.

„Suntem încântați de achiziția fostei fabrici Ford pentru că este un loc unic în regiunea Europei Centrale și de Est. Suntem hotărâți să o refacem astfel încât să poată fi din nou o destinație înfloritoare, plină de viață și un reper de neratat pe agenda oricărui vizitator al Bucureștiul. La One United Properties, scopul nostru a fost întotdeauna să dezvoltăm zone urbane viabile, sănătoase, care să ofere armonie, reziliență economică, sustenabilitate ecologică și socială. Împreună cu angajamentul nostru de a investi în restaurarea acestui imobil istoric, achiziția de astăzi întărește și mai mult dedicarea noastră pentru regenerarea urbană și restaurarea gloriei de odinioară a clădirilor abandonate. Rămânem angajați să readucem în circuitul reperelor din București astfel de locuri, păstrând în același timp moștenirea și frumusețea acestora”, spune Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

One United Properties intenționează să restaureze integral fabrica și să o transforme într-un spațiu retail, parte integrantă a dezvoltării multifuncționale One Floreasca City. Spațiul va găzdui un supermarket Auchan concept store de peste 2.000 metri pătrați, magazine high-end și restaurante cu terase ample, distribuite în spațiul de 6 metri înălțime de la parter și primul etaj.

Valoarea brută de dezvoltare (VB) a proiectului la finalizare este estimată la 82 de milioane de euro. Auchan România a primit deja autorizația de construire, prin urmare construcția va începe imediat, cu data de livrare estimată la jumătatea anului 2024.

La finalizarea construcției, imobilul restaurat va avea o suprafață brută închiriabilă de aproximativ 13.000 mp și 400 de locuri de parcare construite pe două etaje subterane.

În septembrie 2021, compania românească de imobiliare și-a anunțat primul proiect de regenerare urbană în urma achiziției clădirii istorice din apropierea Ateneului Român, One Athénée.