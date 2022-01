Peste 1 miliard de lei în 2022, investiții pregătite de o companie imobiliară românească

Compania imobiliară românească One United Properties S.A., în care are un mic pachet de acțiuni și miliardarul român Daniel Dines, fondator și CEO UiPath, a anunțat, marți, că va investi 1,16 miliare de lei în 2022, în noi dezvoltări pentru a-și extinde portofoliul în România.

„Anul acesta vom finaliza patru noi dezvoltări rezidențiale și două noi dezvoltări comerciale și în același timp vorm investi și în proprietăți noi. Ca urmare, prevedem creșteri semnificative atât pentru vânzările rezidențiale, datorită creșterii numărului de dezvoltări finalizate și noi, cât și pentru veniturile din chirii. În paralel, vom continua investițiile în noi dezvoltări pentru a ne extinde portofoliul în România. Estimăm că vom investi 1,16 miliarde de lei în 2022, capital care va fi folosit exclusiv pentru a aduce valoare suplimentară pentru părțile interesate”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Dezvoltatorul imobiliar estimează venituri de 1,52 miliarde de lei și un profit net de 548,7 milioane de lei în 2022. Tot pentru 2022, One United Properties vrea să finalizeze mai multe dezvoltări rezidențiale, care vor contribui la venitul net al companiei.

Este vorba despre One Verdi Park, One Modrogan, One Timpuri Noi și One Floreasca Vista. Veniturile din chirii sunt estimate să ajungă la 71,78 milioane de lei în 2022, ca urmare a ocupării integrale a One Tower, recepției One Cotroceni Park Faza 1 și închirierii acestuia, precum și a achiziției pachetului majoritar de acțiuni la Bucur Obor.

Acțiunile companiei au intrat la tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB) din data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO, în cadrul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru dezvoltări viitoare atât pe ​​segmentul rezidențial, cât și pe cel de birouri.

Din 20 decembrie 2021, acțiunile ONE sunt incluse în indicele FTSE Russell Global All-Cap pentru piețe dezvoltate și emergente. În decembrie 2021, ONE susține că a fost a doua cea mai lichidă acțiune tranzacționată la Bursa de Valori București.