Cea mai nouă investiție a miliardarului român Daniel Dines este în agricultură

Miliardarul român Daniel Dines, fondator al companiei IT UiPath, achiziționează un pachet de 9,57% din RodBun, companie din sectorul agricol românesc, a informat firma, într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Dines face această tranzacție prin prin Ice Vulcan Properties Ltd, un vehicul de investiții pe care îl deține și prin care a mai cumpărat acțiuni și în compania imobiliară românească One United Properties.

O participație suplimentară de 0,23% din acțiunile RodBun a fost achiziționată, ca parte din aceeași tranzacție, de Ionuț Sas, vicepreședinte pentru taxe din cadrul UiPath la nivel global.

Părțile nu au dezvăluit sumeletranzacțiilor.

„Suntem bucuroși să anunțăm prima noastră tranzacție în sectorul agricol românesc prin investiția în RodBun. Credem cu tărie că viitorul agriculturii se bazează pe cercetare, inovare, digitalizare și sustenabilitate. Prin realizarea de investiții inteligente în această direcție, România are potențialul de a deveni unul dintre jucătorii-cheie din Europa în sectorul agricol. RodBun este o companie unică pe piața locală, reprezentând unul dintre pionierii digitalizării agriculturii românești. Cunoaștem importanța strategică a regiunii agricole a Mării Negre la nivel global, precum și rolul vital al fermierilor în lumea de azi și de mâine, mai ales în contextul încălzirii globale. Din acest motiv, am ales să investim într-o companie care are potențialul de a contribui la realizarea unor sisteme alimentare mai reziliente și eficiente, inclusiv în contexte de criză. Opțiunea pentru RodBun provine din dorința noastră de a sprijini activ planurile strategice ale antreprenorilor români de a deveni jucători regionali semnificativi”, a declarat Daniel Dines, citat în comunicat.