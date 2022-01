Cea mai nouă clădire de birouri din București, ridicată pe timp de pandemie COVID

Dezvoltatorul românesc de imobiliare, One United Properties S.A. anunță recepția pentru faza I a dezvoltării One Cotroceni Park, una dintre cele mai noi clădiri de birouri și de spații comerciale din Capitală, ridicată pe timp de pandemie COVID.

Faza I a dezvoltării are o suprafață închiriabilă brută de 46.000 mp, iar în acest moment, 75% din spațiile de birouri și comerciale au fost închiriate, a transmis compania, luni, într-un comunicat către StartupCafe.ro.

Compania imobiliară, în care are un mic pachet de acțiuni și miliardarul român Daniel Dines, fondator și CEO UiPath, spune că „One Cotroceni Park este cel mai mare proiect de regenerare urbană din București, cu funcționalități mixte, format dintr-o zonă rezidențială cu peste 850 de apartamente, precum și două clădiri de birouri și spații comerciale, livrate în două faze”.

Conform companiei, listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București (simbol ONE), faza I a componentei office de la One Cotroceni Park a fost finalizată la sfârșitul anului 2021.

Totodată, dezvoltatorul a început lucrările și la Faza II a proiectului, lucrări care acoperă la acest moment structura plus 8 niveluri. Faza II cu o suprafață închiriabilă brută de 35.000 mp va fi livrată în 2022.

„Prin One Cotroceni Park propunem un concept de ultimă generație care înglobează în mod ideal spațiul de lucru, locuința, cumpărăturile, toate într-o dezvoltare sustenabilă ce redefinește conceptele clasice imobiliare. Acest amplu proiect de regenerare urbană aduce valoare comunității locale și Bucureștiului însuși, deoarece imaginea orașului va crește la un nivel comparabil cu cel al metropolelor de top din lume. Iar acesta este un alt pas pe care îl facem către credo-ul nostru – acela că Bucureștiul ar trebui să devină un oraș global”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

Clădirea de birouri va avea facilități precum: spații verzi, restaurante, piste de alergare și ciclism, cafenele, sală de gimnastică, piscină, farmacie, grădiniță, servicii de curățenie, cinema, birouri dinamice, apartamente moderne și facilități educaționale, conform dezvoltatorului imobiliar.

În prezent, portofoliul companiei One United Properties include 101.000 mp de spații de birouri în cadrul clădirilor One Tower, One Cotroceni Park Faza I, One North Gate și One Herăstrău Office.

Acțiunile companiei au intrat la tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB) din data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO, în cadrul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru dezvoltări viitoare atât pe ​​segmentul rezidențial, cât și pe cel de birouri.

Din 20 decembrie 2021, acțiunile ONE sunt incluse în indicele FTSE Russell Global All-Cap pentru piețe dezvoltate și emergente. În decembrie 2021, compania susține că a fost a doua cea mai lichidă acțiune tranzacționată la Bursa de Valori București.