Cea mai mare majorare de capital a unei firme listate pe Bursa de la București: 51 milioane EUR

Dezvoltatorul român de proiecte imobiliare One United Properties anunță, miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a reușit cea mai mare operațiune de majorare de capital realizată vreodată de o companie listată pe Bursa de Valori București, atrăgând astfel 253,7 milioane de lei (peste 51 milioane euro) de la investitori.

Operațiunea de majorare de capital, finalizată miercuri, 3 august 2022, a avut două etape:

prima, în care acționarii existenți au subscris pe baza drepturilor de preferință

și cea de-a doua etapă, cu noi investitori care au participat la plasamentul privat.

Prețul final per acțiune pentru ambele etape a fost stabilit la 1,25 lei.

„Suntem încântați de rezultatul operațiunii de majorare a capitalului social – cea mai mare realizată vreodată de un emitent listat la bursă, pe care am derulat-o cu succes într-un context global cu multe provocări, la un preț care este atractiv atât pentru noii investitori, cât și pentru companie. Le mulțumim tuturor acționarilor noștri existenți și celor noi pentru încrederea acordată planurilor noastre de dezvoltare. Strategia noastră pentru următoarele 12 luni rămâne una ambițioasă, cu focus pe opt noi tranzacții. Aceste noi acorduri vor susține pipeline-ul de dezvoltare al companiei pentru următorii șase până la opt ani. Sectorul dezvoltărilor imobiliare din România, încă semnificativ subdezvoltat în comparație cu piețele europene, continuă să prezinte perspective excelente pentru anii viitori, iar în prezent ne aflăm într-o poziție de lider ce ne permite să maximizăm profiturile pentru acționarii noștri în perioada următoare”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Compania imobiliară românească spune că va investi banii în zece noi dezvoltări, cu prioritate în ansambluri de locuințe noi situate în București.

Dezvoltările care vor fi construite pe acele terenuri sunt One City Club, situat în sectorul 2 al Capitalei, care va conține aproximativ 200 de apartamente în clădiri cu regim redus de înălțime, precum și One Herăstrău City, situat în sectorul 1 al Bucureștiului, unde One United Properties intenționează să construiască 900 de apartamente în cadrul a șapte turnuri înalte.

Acordurile pentru restul de opt noi dezvoltări sunt estimate a fi semnate în următoarele 12 luni - susține firma imobiliară.

Potrivit susrei citate, la data de 31 mai 2022, One United Properties a pre-vândut 84% ​​din unitățile rezidențiale disponibile în dezvoltări viitoare, planificate a fi recepționate între 2022 și 2023: One Floreasca Vista, One Timpuri Noi, One Verdi Park, One Modrogan, One Peninsula și One Cotroceni Park. Prin urmare, conform datelor disponibile la 31 mai 2022, compania urmează să primească de la clienții săi, în următoarele 18 luni, 163,6 milioane de euro. Pe 22 august 2022, One United Properties va raporta rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2022, inclusiv cifrele de vânzări actualizate pentru primul semestru al anului.

Operațiunea finalizată miercuri a fost a cincea majorare de capital pentru One United Properties. „Totodată, a reprezentat cea mai mare majorare de capital social realizată vreodată de un emitent deja listat pe Bursa de Valori București, în care veniturile au fost atrase pentru dezvoltarea companiei” - susține compania.