O firmă de imobiliare cumpără cu 60 milioane EUR un teren din București și demolează clădirile vechi să facă locuințe

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a anunțat, marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a cumpărat un teren la o valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, în sectorul 1 al Bucureștiului și urmează să dărâme clădirile vechi amplasate pe acesta pentru a construi un proiect rezidențial, denumit One Herăstrău City.

Terenul, de 36.869 mp, care include 19 clădiri vechi ce urmează să fie demolate de dezvoltator, se află lângă Casa Presei, mai exact pe Bulevardul Poligrafiei nr. 50 și 52-54. La adresă, pe aplicațiile Google Maps și Waze figurează vechiul complex comercial Flora, legat de numele lui Dumitru Puzdrea, fost politician și om de afaceri care s-a retras din activitate în ultima perioadă. El a fost cunoscut în trecut pentru un vechi litigiu privind scheletul unei clădiri din aceeași zonă, ce a făcut obiectul unor dispute privind demolarea.

One United Properties spune acum că „va construi pe acest teren o nouă dezvoltare rezidențială, denumită One Herăstrău City, într-un amplu proiect de regenerare urbană ce va readuce la viață o zonă centrală a orașului”.

Proiectul imobiliar va cuprinde aproximativ 900 de apartamente în cadrul a șapte turnuri, care se vor întinde pe o suprafață totală construibilă (GBA) de până la 150.000 mp deasupra solului și 70.000 mp subteran. Pe listă se află și o „zonă comercială cu numeroase facilități și servicii destinate comunității, precum un SPA cu sală de sport, piscină semi-olimpică, restaurante, cafenele, dar și magazine de mici dimensiuni care vor oferi diverse servicii”.

Dezvoltarea One Herăstrău City va fi poziționată în imediata apropiere a Parcului Herăstrău - a menționat compania.

Acum, dezvoltatorul imobiliar mai are nevoie de bani pentru viitorul proiect și a precizat și cum va face rost de ei.

„Tranzacția face parte din strategia One United Properties de a constitui un pipeline solid pentru viitoare dezvoltări sustenabile. Ne propunem ca prin noua dezvoltare One Herăstrău City să continuăm strategia companiei în ceea ce privește regenerarea urbană și să revitalizăm o zonă abandonată. În prezent derulăm o operațiune de majorare a capitalului social, care are ca scop atragerea de capital ce urmează să fie investit cu prioritate în noi dezvoltări, iar One Herăstrău City este una dintre cele zece dezvoltări pe care compania le va finanța cu noul capital”, a declarat Victor Căpitanu (foto-dreapta), co-CEO One United Properties.