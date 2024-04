București: Cartier cu 5.000 de locuințe „premium accesibile”, planificat de One în Sectorul 4

Firma românească de imobiliare One United Properties achiziționează un teren de 21 de hectare în Sectorul 4 și intenționează să dezvolte un cartier cu 5.000 de locuințe „premium accesibile”.

Compania listată la Bursa de Valori București (BVB: ONE) anunță, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro încheierea unui memorandum de înțelegere pentru achiziționarea unui teren de 21 de hectare „situat la câteva minute de mers cu mașina de parcurile Tineretului şi Carol şi la distanță de mers pe jos de stația de metrou Eroii Revoluției”, în sectorul 4 al Capitalei.

Prin această tranzacție, One susține că vrea să intre pe un nou subsegment, cel al „locuințelor premium la prețuri accesibile”.

„De la IPO-ul nostru din 2021, One United Properties a înregistrat o creștere remarcabilă, determinată de cererea ridicată pentru oferta noastră rezidențială premium, după cum o demonstrează succesul unor dezvoltări precum One Cotroceni Park și One Lake District. Înțelegând nevoia de locuințe de înaltă calitate, dar accesibile în București, suntem încântați să ne extindem în subsegmentul superior al pieței de masă. Această mișcare este un răspuns strategic la tendințele pieței și la cererea tot mai mare de opțiuni sustenabile și accesibile de locuit. Avem în vedere această dezvoltare ca fiind mai mult decât o colecție de locuințe; aceasta va fi cea mai mare dezvoltare din istoria companiei noastre, întruchipând ambiția noastră de a crea o comunitate dinamică și sustenabilă, care să stabilească noi standarde în sectorul imobiliar”, susține Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.