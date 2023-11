Cum a arătat Black Friday 2023 la nivel mondial: vânzări record

Vânzările online în perioada cu cele mai mari reduceri au depășit așteptările analiștilor, însumând aproximativ 70,9 miliarde dolari la nivel global și 9,8 miliarde dolari în America.

Black Friday reprezintă un fenomen global de comerț online, un moment în care magazinele pun în față cele mai mari reduceri din an și generează vânzări record. Original un eveniment comercial predominant fizic, Black Friday s-a extins și în mediul online odată cu dezvoltarea comerțului electronic.

Anul 2023 a adus vânzări de aproape 71 miliarde dolari la nivel global, iar 79% din interacțiunile consumatorilor cu magazinele online, atât căutările de produse, cât și cumpărăturile propriu-zise, au fost realizate de pe telefoanele mobile, potrivit datelor Salesforce, preluate de TechCrunch.

În Statele Unite, vânzările online au ajuns la 9,8 miliarde dolari, cu o creștere de 7,5% YoY (de la an la an), potrivit Forbes. Produsele căutate de americani au fost electronicele, jucăriile, produsele de gaming (console, jocuri, accesorii), produsele de îngrijire și electrocasnicele.

Soluțiile BNPL („Buy Now, Pay Later” - cumpără acum, plătește mai târziu) au fost favorite în SUA. Astfel, nivelul cumpărăturilor de acest tip a crescut cu 72% în perioada premergătoare și în timpul Black Friday. Totodată, veniturile acestor soluții în Statele Unite sunt în creștere cu 47% de la an la an, potrivit Adobe Analytics.

Cum a arătat Black Friday în România

În majoritatea țărilor, Black Friday coincide cu cel american, respectiv ultima zi de vineri din luna noiembrie. În România, însă, „vinerea neagră” a fost pe 10 noiembrie, iar perioada aproximativă cu cele mai mari reduceri din an a fost între 8-18 noiembrie.

Liderul comerțului online în România, eMAG, a înregistrat cele mai mari vânzări de până acum în ziua de 10 noiembrie. Peste 600.000 de clienți au comandat 2,8 milioane de produse de Black Friday, cu 26% mai mult decât în anul 2022, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

În total, clienții au comandat de Black Friday la eMAG produse cu o valoare de 731 de milioane de lei, cu 87 milioane de lei mai mult față de ediția precedentă, marcând și cea mai mare creștere valorică din cei 13 ani de când evenimentul a fost adus în România de eMAG.

O platformă de marketing afiliat a intermediat vânzări de 3 milioane EUR fără TVA, în ziua de Black Friday 2023, pentru 404 magazine partenere din România.

În această perioadă, numărul tranzacțiilor online cu cardul din România a înregistrat o creștere de aproximativ 27% în comparație cu ediția anterioară a evenimentului, potrivit unei analize realizate de un procesator de plăți online. Mai mult, suma medie cheltuită în timpul Black Friday a fost cu aproximativ 30% mai mare decât media anuală pe coșul de cumpărături.

Cele mai populare categorii de produse și servicii în timpul Black Friday au fost: retailul, cosmeticele, sălile de sport, teatrul, transportul aerian, încălțămintea, turismul, electronicele și magazinele de mobilă. Categoria de încălțăminte a înregistrat cea mai mare creștere, cu aproape 300% în numărul de comenzi și o creștere de aproape 360% în valoarea tranzacțiilor.

Cea mai mare achiziție de Black Friday 2023 a fost un televizor smart LED în valoare de 148.000 EUR, urmat de o pereche de pantofi sport de 3.000 EUR (14.000 lei) și un cărucior pentru copii în valoare de peste 3.000 EUR (14.500 lei), potrivit unor date analizate de o agenție de marketing digital.

Pentru ediția Black Friday 2023, magazinele online românești au crescut bugetele destinate evenimentului cu 30% în comparație cu anul trecut.