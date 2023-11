Rezultate eMag Black Friday: Cele mai mari vânzări din toate edițiile de până acum. TOP categorii de produse comandate

Ajunsă la a 13-a ediție în România, Black Friday a adus, în anul 2023, cele mai mari vânzări de până acum pe eMag, liderul comerțului online din România, conform rezultatelor oficiale transmise, sâmbătă, publicației StartupCafe.ro.

Peste 600.000 de clienți au comandat 2,8 milioane de produse de Black Friday, în ziua de vineri, 10 noiembrie 2023, la eMAG, cu 26% mai mult decât în anul 2022.

În total, clienții au comandat de Black Friday la eMAG produse cu o valoare de 731 de milioane de lei, cu 87 milioane de lei mai mult față de ediția precedentă, marcând și cea mai mare creștere valorică din cei 13 ani de când evenimentul a fost adus în România de eMAG. Rezultatele depășesc așteptările eMag, care preconiza vânzări de 680 milioane lei de Black Friday 2023.

Oamenii au cumpărat atât bunuri de folosință îndelungată, cât și articole pentru nevoile zilnice.

Black Friday a evidențiat și mai mult tendința de creștere a frecvenței de cumpărare din online și de diversificare a coșului de cumpărături cu produse pe care clienții le folosesc frecvent: vineri, pe 10 noiembrie, clienții au plasat comenzi de peste un milion de produse din categoriile băcănie, băuturi, parfumuri, îngrijire personală și cosmetice.

Clienții Genius (abonamentul cu livrare gratuită și alte beneficii în patru aplicații de comerț online - eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful) au pus, în medie, 6,6 articole în coșul de cumpărături.

„Rezultatele Black Friday de anul acesta ne-au depășit toate așteptările și scot în evidență puterea pe care o are comerțul online, care se va accentua și în anii următori. În primul rând, sunt mult mai mulți oameni care vin online pentru cumpărăturile obișnuite - la ediția din acest an, avem aproape 50.000 de clienți în plus față de anul trecut, care vor continua să descopere beneficiile comerțului online. De asemenea, interesul uriaș se datorează ofertelor foarte bune și extrem de diverse, construite alături de comercianții din Marketplace și pregătite cu mult timp înainte, care demonstrează că în online găsești produse pentru fiecare buzunar și că este în continuare mult loc de creștere,” a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.