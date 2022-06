Cum a ajutat ONG-ul UiPath elevii și profesorii din România, în 2021

UiPath Foundation, ONG fondat de compania IT româno-americană UiPath, care susține accesul la educație pentru copiii din comunitățile vulnerabile, a ajutat, în 2021, 22.600 de copii și peste 900 de profesori din România, prin programele sale.

Totodată, anul trecut, organizația non-guvernamentală a susținut, în cadrul programelor educaționale pe care le derulează, și peste 5.000 de copii și 1.250 de profesori din India, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Fundația derulează trei programe - Future Acceleration Program, dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani, Early Education Program, care se concentrează asupra educației timpurii, și Nurture Teachers’ Potential, cu scopul de a susține profesorii care predau în comunități defavorizate.

„În 2021 am căutat să învățăm din experiența anilor anteriori și să ne adaptăm intervenția la realitățile generate de pandemie în comunitățile în care accesul la educație este precum o cursă cu obstacole. În ciuda contextului pandemic și a restricțiilor în vigoare, toate programele noastre au continuat, valorificând mediul digital ca o oportunitate de acces la educație de calitate pentru copiii vulnerabili din 6 zone ale României (București - cartierul Ferentari, Cluj-Napoca, județele Vaslui, Galați, Botoșani și Olt). Ne-am extins intervențiile și am inclus noi beneficiari în programe, alături de parteneri vechi și noi, împreună cu care putem face mai bine și mai mult pentru copiii care se confruntă cu sărăcia și al căror procent este estimat în prezent la aproape 50% din întreaga populație sub 18 ani din România. Incluziunea digitală a devenit o prioritate organizațională și am construit contexte de dezvoltare a competențelor digitale pentru toți copiii, indiferent de mediul social din care provin” spune Raluca Negulescu-Balaci, Directoarea Executivă a UiPath Foundation.