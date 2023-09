Acțiunile UiPath, primul „unicorn” românesc, au crescut, dar este acuzat de unii investitori în SUA (analist)

Rezultatele financiare ale companiei româno-americane UiPath au depășit așteptările Wall Street, potrivit unui analist care arată că acțiunile primului „unicorn” născut în România au crescut cu 11,47%, la peste 18 dolari, dar se confruntă cu litigii.

UiPath, companie fondată în România care a ajuns să se tranzacționeze pe Bursa de la New York, se confruntă cu litigii de tip acțiune colectivă intentate în ultimele zile în SUA, în care este acuzată că ar fi indus în eroare investitorii cu privire la perspectivele de creștere ale afacerilor sale, arată analistul eToro pentru Romania, Bogdan Maioreanu.

Rezultatele financiare ale UiPath pentru cel de-al doilea trimestru fiscal al său (2024), încheiat la 31 iulie 2023, arată că veniturile au crescut la 287,3 milioane de dolari, în creștere cu 19% față de anul precedent.

UiPath a raportat o pierdere în al doilea trimestru de 77,6 milioane de dolari, în scadere cu 35% față de pierderea de 120,4 milioane de dolari din perioada similară a anului trecut. Privind în perspectivă, UiPath a anunțat că se așteaptă la venituri pentru al treilea trimestru fiscal cuprinse între 313 și 318 milioane de dolari. Compania și-a mărit ușor estimările privind veniturile pentru întregul an, care se situează acum la 1,28 miliarde de dolari în medie. Consiliul de administrație al UiPath a autorizat, de asemenea, răscumpărarea de acțiuni în valoare de 500 de milioane de dolari. Însă veștile bune din raportările financiare au fost umbrite de anunțuri privind deschiderea unor litigii colective împotriva companiei. UiPath a fost dată în judecată de mai multe firme de avocatură din SUA, care afirmă că aceasta ar fi indus în eroare investitorii cu privire la perspectivele sale de crestere, ceea ce ar fi dus la pierderi pentru investitori, se menționează în plângeri. UiPath nu a răspuns la acuzațiile firmelor de avocatură până la momentul redactării acestui articol. Potrivit companiei de consultanță Gartner, citată de analist, UiPath este plasată pe cea mai înaltă poziție în secțiunea Lideri a Cadranului Magic al RPA. Alte companii de acolo sunt Automation Anywhere, Blue Prism și, foarte aproape de UiPath, Microsoft. Gigantul american Microsoft a avut cea mai spectaculoasă ascensiune în domeniul RPA, deoarece în 2020 nu se afla nici măcar în acest cadran, ci mult mai jos, în cadranul Vizionarilor. Pentru investitori, raportul financiar al UiPath este o veste bună. Dar impactul acestor litigii colective este dificil de evaluat în acest stadiu foarte timpuriu. Datele financiare ale UiPath arată o scădere a pierderilor și, de asemenea, o poziție de numerar foarte puternică. Compania a menționat că răscumpărarea de acțiuni în valoare de 500 de milioane de dolari arată încrederea pe care o au în afacere, generarea continuă de fluxuri de numerar, soliditatea bilanțului și în viitorul acesteia.

UiPath este lider mondial pe piața softurilor RPA - robotic process automation. Compania a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. Din mai 2022, americanul Robert Enslin ocupă poziția de co-CEO al companiei, alături de fondatorul Daniel Dines.

În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software. În România, UiPath SRL din București a încheiat anul 2022 cu un număr mediu de 1.035 de salariați.

