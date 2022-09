Acționarii mai scot 7,3 milioane EUR, dividende din firma românească de imobiliare One

Acționarii companiei românești de imobiliare One United Properties au aprobat plata primei tranșe de dividende pentru 2022, în valoare de 36,1 milioane de lei (7,3 milioane EUR).

Acționarii companiei de imobiliare (simbol bursier ONE) au aprobat, printre altele, și distribuirea de acțiuni gratuite în proporție de o acțiune gratuită pentru fiecare trei acțiuni deținute.

One United Properties, companie în care și miliardarul român Daniel Dines deține un mic pachet de acțiuni, a făcut afaceri de 675,9 milioane de lei în primele 6 luni din 2022, în creștere cu 56% față de aceeași perioadă a anului 2021.

Compania susține, într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro că profitul său brut a crescut mai mult decât dublu față de anul precedent, ajungând la 389,8 milioane de lei, în timp ce profitul net a crescut cu 136%, însumând 347,8 milioane de lei.

Grupul și-a menținut o poziție de numerar de 467,5 milioane de lei (situație la 30 iunie 2022, înainte de majorarea capitalului social cu aporturi în numerar care a fost finalizată în august 2022 și a adus companiei 253,7 milioane de lei) și un indicator loan-to-value de 25%.

„În timp ce piețele globale se confruntă cu o furtună, suntem mândri că One United Properties continuă să performeze și să ofere rezultate constante acționarilor noștri. În plus, poziția noastră puternică de numerar ne permite să continuăm să implementăm politica de plăți semestriale de dividende. Pe de altă parte, modificările aduse Actului Constitutiv vor aduce îmbunătățiri în funcționarea Consiliului de Administrație al One United Properties, sporind în același timp responsabilitatea membrilor Consiliului prin formalizarea mandatelor de 1 an”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO și membru executiv al Consiliului de Administrație, care a prezidat AGA.