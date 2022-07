Creșteri de impozite și taxe pentru patroni: dividende, micro, HoReCa, TVA (proiect de OUG)

ALEXANDRU MARINESCU

Se trage in HORECA din toate pozitiile , domnilor guvernanti ce doriti de fapt ?

Falimentarea domeniului ?

De parca nu ar fi suficienta cresterea abrupta a inflatiei mai adaugam si noi din servicii !

Oare ce calcule si-au facut ? O industrie scoasa la lumina prin conformare voluntara va reintra in zona de negru ! Credeti ca veti incasa mai mult ? E o iluzie . Vor urma falimente pe banda rulanta , somaj etc , costurile vor fi mult mai mari decat beneficiile . Despre eliminarea impozitului specific de la 1 august - unde este predictibilitatea ? De ce nu faceti de la 1 iulie 2022 ? Astea sunt masuri pentru stimularea turismului intern ? Rezultatul va fi numarul tot mai mare de turisti catre Bulgaria , Turcia , Grecia etc ( ce impozite veti mai incasa? ) Cum credeti ca am putea concura cu ei ?

Ati uitat oare problemele domeniului si promisiunile facute in contextul pademiilor de Covid ? Asociatiile din domeniu ar trebui sa organizeze proteste in masa , sa poarte discutii , sa negocieze !