[P] Inred Consulting - Start Up Nation: Agențiile teritoriale trimit scrisori de rambursare a banilor. Experții susțin că măsura nu este nici măcar la limita legii

Antreprenorii care au semnat contracte de finanțare în cele două ediții (2017 și 2018-2019) ale Start Up Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale, după data de 2 noiembrie 2020, au început să primească scrisori de returnare a ajutoarelor de minimis acordate. Alexandru Cristea, expert în accesare și gestionare de fonduri nerambursabile, susține că “măsura luată de agenții nu este nici măcar la limita legii”.

Sute de beneficiari ai programul Start Up Nation sunt în situația de a suferi prejudicii grave, după ce agențiile teritoriale le solicită returnarea ajutoarelor de minimis acordate după ce au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale ale firmelor, după data de 2 noiembrie 2020.

Experții în accesare de fonduri nerambursabile atrag atenția asupra situației delicate în care s-a ajuns. Alexandru Cristea, care are o firmă de consultanță – Inred Consulting (www.inredconsulting.ro) – spune, din capul locului, că “măsura luată de agenții nu este nici măcar la limita legii”.

De la lansarea Start Up Nation, firma sa, Inred Consulting, a gestionat mai multe dosare, în ambele ediții ale programului.

“Interdicția de înstrăinare a mai mult de 49% din părțile sociale ale societății (n.r. - conform Legii 218/2020) nu se regăsește nici în schemele de minimis aferente celor două ediții de Start Up Nation, nici în acordurile de finanțare semnate de către firme. Astfel, beneficiarii nu încalcă nicio obligație, iar drepturile sau condițiile de finanțare rezultate din acordurile de finanțare se transmit către noii asociați”, a declarat Alexandru Cristea.

Acesta este de părere că aplicarea legii care face referire la beneficiarii programului Start Up Nation și care a introdus această restricție (n.a. – de returnare a banilor) are numeroase hibe. “Cum putem gândi aplicarea Legii 218 pentru toți beneficiarii în curs de implementare? Le vor fi reevaluate punctajele celor deja contractați? Dacă un cod CAEN a fost eligibil la momentul contractării ajutorului de minimis și acum, în implementare sau monitorizare, a devenit neeligibil prin Legea 218, se vor rambursa banii? Este evident că legea se aplică unitar, nu parțial, și a fost aprobată pentru o eventuală nouă sesiune de finanțare, care ar fi urmat să aibă un nou ghid al solicitantului (n.a. – a se citi “Schema de minimis”) în perioada 2020-2021. Și, chiar dacă legea s-ar putea aplica, mai apare o întrebare: de ce să fie retras întregul ajutor financiar și nu doar 51% sau 10% din el, așa cum se întâmplă în cazul corecțiilor financiare, acolo unde sunt constatate? Nicăieri în lege nu se menționează o sancțiune pentru neîndeplinirea acelui articol de lege. Pot apărea chiar și dezbateri, moșteniri sau divorțuri în urma cărora peste 49% din părțile sociale să fie transferate”, a mai precizat expertul Inred Consulting.

Înstrăinarea părților sociale a fost privită cu ochi răi de-a lungul timpului de către aplicanții care nu au reușit să obțină finanțare sau chiar și de către anumite patronate. Însă, odată cu instalarea crizei generate de Covid, această practică poate salva anumite afaceri care, în locul insolvenței sau al falimentului, pot continua să contribuie la bugetul de stat fiind preluate de către antreprenorii potriviți.

Consultantul mai atrage atenția și asupra riscurilor legate și de imagine, la care sunt expuse agențiile teritoriale, ministerul de resort și angajații acestora:

“Sunt situații în care firmele beneficiare de Start Up Nation nu au încasat încă banii și au credite punte în derulare. În aceste situații, refuzul rambursării ajutorului de minimis poate crea prejudicii imputabile instituțiilor și, în ultimă instanță, angajaților. Riscul de abuz în serviciu este foarte mare. Mă pun în pielea lor și știu că nu este de loc simplu: pe de o parte, le este teamă de Curtea de Conturi, care poate cel mult să impute firmelor o eventuală finanțare nejustificată, iar pe de altă parte, unora le este teamă de nedreptatea sau prejudiciile aduse. Mă aștept ca ministerul de resort să aibă un grav prejudiciu de imagine: după ce în urmă cu un an a anulat Măsura 3 – unde, se înscriseseră câteva mii de firme, acum începe să solicite rambursări, probabil, de la câteva sute de firme beneficiare de Start Up Nation. Dacă mai adăugăm și rambursările aferente Măsurilor 1 și 2, vor fi peste 6.500-7.000 de firme care au primit ajutoare de stat sau minimis și sunt în situația de a rambursa banii deja cheltuiți. În acest fel Ministerul Antreprenoriatului debutează cu stângul și scrie file negre în istoria finanțărilor nerambursabile în România, în plină criză economică. Antreprenorii nu vor mai avea încredere să acceseze finanțări nerambursabile și asta se va vedea în numărul mic de înscrieri la următoarele finanțări”, a mai menționat Alexandru Cristea.

Firma condusă de Alexandru Cristea a mai prestat servicii de consultanță pentru o societate care a obținut câștig de cauză într-un proces civil cu una din agențiile teritoriale din țară.

"Sper totuşi că în ceasul al doisprezecelea ministerul de resort să emită un ordin sau o ordonanţă prin care să regleze situaţia. Actul nu îl văd necesar din punct de vedere juridic, însă cred că este necesar pentru liniştea angajaţilor din agenţii, care de frica Curţii de Conturi sunt aproape de a se <<arunca în prăpastie>>."