Până la Startup Nation 2024, statul întârzie cu plățile către beneficiarii Startup Nation 2022. „365 de milioane de lei avem necesar acum” (ministru)

În timp ce Ministerul Economiei se pregătește să lanseze Startup Nation 2024, statul întârzie și acum cu plățile către firmele care au făcut investiții în cadrul ediției 2022 a programului de finanțare IMM, necesarul actual de plată ajungînd la 365 de milioane de lei, potrivit ministrului Radu Ștefan Oprea.

La discuțiile dintre MEAT și consultanți, de marți, unul dintre experții în accesarea de finanțări s-a plâns că la programul Startup Nation 2022 „plățile sunt întârziate cu 6-8 luni”, iar firmele beneficiare care au făcut investiții se văd nevoite să plătească rate la creditele bancare, în așteptarea deconturilor de la minister.

Ministerul Economiei, Radu-Ștefan Oprea (PSD) a recunoscut că în acest moment necesarul de finanțare este de 365 de milioane de lei și a dat asigurări că a solicita banii de la Ministerul Finanțelor, dându-i și ministrului Marcel Boloș (susținut de PNL) un exemplar al indoicatorilor de performanță care arată că, de-a lungul timpului, programul Startup Nation a întors la buget mai mulți bani, prin taxe și impozite, decât a dat antreprenorilor.

„Am fost în guvern cu indicatorii de performanță, i-am lăsat un exemplar inclusiv domnului ministru al Finanțelor, domnul Boloș, astfel încât să vadă că există rentabilitate, că antreprenorii produc în România și că, în mod firesc, acest program trebuie sprijinit rapid. Am făcut solicitările necesare pentru finanțare, sperăm să primim și sumele de care avem nevoie pentru că mai avem vreo 100 de milioane de lei din creditele bugetare, puțin pentru numărul de deconturi deja depuse. 365 de milioane de lei avem necesar acum, deci am depășit 600 de milioane de lei, cât am plătit deja și cât mai avem de plată. Am făcut toate solicitările din perspectiva Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului către Ministerul Finanțelor pentru a primi fondurile necesare, vă ținem informați facem toate demersurile care țin de noi, de MEAT” - le-a spus Oprea consultanților.