Ministrul Economiei: Am solicitat banii de la Ministerul Finanțelor pentru antreprenorii Startup Nation 2022

Antreprenorii IMM care au efectuat investiții în cadrul ediției 2022 a programului Startup Nation au de primit de la stat plăți scandente de 366 de milioane de lei în total, iar în prezent Ministerul Economiei discută cu Ministerul Finanțelor alocarea acestor bani din Fondul de rezervă al Guvernului, după ce la rectificarea bugetară decisă de Executiv nu au fost alocați.

„Nu s-a făcut la rectificare acest lucru, discut cu Ministerul Finanțelor, am arătat rentabilitatea programului Startup Nation, faptul că este un program bun pentru economie, am făcut indocatorii de performanță. Astăzi avem 366 de milioane de lei proiecte scadente, care au fost verificate, urmând ca până la sfârșitul anului 2024 să ajungem spre 600-700 de milioane de lei. Am solicitat banii către Ministerul Finanțelor Publice” - a spus Oprea, după ședința de Giuvern de miercuri.