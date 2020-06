INTERVIU În finala Changeneers: Platformă pentru educație modernă care utilizează Realitatea Virtuală și un dispozitiv inovator de telemedicină. Cum funcționează Univrse EduVR Platform și cui îi folosește CardioMedive?

În finala Changeneers au intrat mai multe idei menite să schimbe comunitatea și bunăstarea noastră a tuturor, iar în interviul de astăzi vă prezentăm două dintre soluțiile propuse în cadrul concursului. Univrse EduVR Platform este o platformă educațională modernă, unde conținutul educațional este prezentat în medii 360, VR sau chiar AR, soluție ce raspunde perfect nevoilor elevilor într-o perioadă tumultoasă ca cea pe care o trăim. Pandemia ne-a arătat că acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie de mijloace moderne pentru a preda copiilor, iar Univrse EduVR Platform își propune sa facă exact acest lucru. Pe de cealaltă parte, CardioMedive a început odată cu mama fondatorului, iar acum își dorește să facă mai bună viața pacienților ce suferă de probleme cardiologice.

Câștigătorul Changeneers, unul dintre cei care propun soluții ce fac bine comunității, va fi ales astăzi, 25 iunie. Businessul câștigător va obține o finanțare de 10.000 de euro.

Univrse EduVR Platform

Soluția propusă de fondatorii Univrse EduVR Platform aduce Realitatea Virtuală în fața copiilor și își propune să își adapteze serviciile la lumea modernă și la cerințele copiilor din ziua de astăzi.

“Conținutul educațional este prezentat în medii 360, VR sau chiar AR în funcție de device-ul folosit, oferind copiilor o perspectivă modernă asupra subiectelor pe care le aprofundează, o perspectivă interactivă în care creativitatea le este stimulată, iar memoria vizuală îi ajută să rețină mult mai ușor.

Conceptul de educație modernă folosind tehnologia VR a fost lansat de noi încă din 2019, promovând workshop-urile educaționale în Realitate Virtuală în cadrul programelor săptămâna altfel sau școala altfel. Întrucât multe instituții au fost închise din cauza pandemiei, școlile partenere ne-au trecut prin problemele cu care se confruntau în această situație unică. Astfel, plecând de la o platformă de conținut educațional, am dezvoltat la cererea partenerilor un spațiu virtual, unde copiii și profesorii se pot întâlni pentru lecții virtuale în conferințe audio-video, folosind conținutul educațional dezvoltat de noi sau chiar manualele școlare de la clasă, pot încărca teme spre a fi corectate de profesori, trimite feedback către părinți sau organiza ședințe virtuale.”, ne-a spus Mircea Matei, fondatorul platformei.

Sistemul în care Univrse EduVR Platform funcționează este destul de simplu, adaptat nevoilor copiilor: “În prezent, oferim acces gratuit la o parte din mediile 360 sau VR, pe site-ul nostru. Utilizatorii le pot accesa de pe telefon, laptop sau tabletă, manipulând mediul 360 cu mouse-ul sau cu degetul, sau le pot accesa chiar de pe ochelarii VR, manipulând mediul prin întoarcerea capului 360. Modulul dedicat lecțiilor online și încărcării de teme/proiecte poate fi accesat doar după ce se primește acces în platforma educațională, fiind necesar să se ia contact cu unul din membri echipei Univrse”, ne-a explicat Mircea Matei.

Ca orice soluție inovatoare, dar și nou apărută, este nevoie de teste și de feedback de la utilizatori pentru a înțelege ce trebuie îmbunătățit sau schimbat. Astfel, echipa Univrse EduVR Platform a mers către școlile private cu care au mai colaborat în trecut și a observat cum “Copii au reacționat extraordinar de bine atunci când au auzit că pot folosi tehnologia pentru a aprofunda subiectele de la clasă, fiind nerăbdători să intre pe site-ul nostru și să se “joace” cu mediile 360”.

“Feedback-ul școlilor a fost cel care ne-a ajutat cel mai mult să avansam și să dezvoltăm un produs fezabil ce poate avea un impact în educația de mâine. Astfel, lucrăm în dezvoltarea unui produs dedicat instituțiilor educaționale, ce vor să conecteze școala cu elevul, într-un spațiu virtual unde lecțiile se pot desfășura sub formă de conferințe audio-video, iar temele pot fi predate direct online, salvând astfel și resurse importante pentru mediu. Soluția noastră a fost văzută cu ochi foarte buni de către cadrele didactice, fiind foarte ușor de folosit și scutind mult timp pe care acestea îl petreceau explicând copiilor conceptele pe care acum le pot vedea în mediul virtual”, a adăugat Mircea Matei.

Printre planurile de viitor ale fondatorului platformei se numără introducerea de noi concepte educaționale ce pot veni în ajutorul elevilor și profesorilor, iar obiectivul este implementarea platformei în cât mai multe instituții educaționale private.

În ceea ce privește provocările, au existat și la Univrse EduVR Platform, dar, pentru ei, perioada în care au dezvoltat businessul a fost mai mult decât potrivită: “Un obstacol pe care l-am întâmpinat în dezvoltarea acestui proiect a fost reticența utilizatorilor la tehnologie, o parte din utilizatori nefiind familiari cu beneficiile pe care tehnologia le poate aduce sistemului educațional”, a spus Mircea Matei.

Educația digitală este viitorul, iar Mircea Matei este convins de asta: “Sistemul educațional are nevoie de inovație! Are nevoie de tehnologie pentru a-i ține pe copii interesați și pentru a sparge bariera dintre adulți și scepticismul față de avansul tehnologic. Avansul tehnologic prin care trece societatea noastră a reușit să schimbe societatea și să îmbunătățească multe sisteme importante. Educația este unul din principalii piloni ai unui stat, formând adulți ce vor trebui să preia frâiele țării. Din păcate, în prezent, copii secoluui 21 sunt educați de adulți ai secolului 20, folosind tehnici și materiale specifice secolului 19. Tehnologia poate oferi o mână de ajutor sistemului educațional, poate dezvolta abilitățile copiilor și îi poate pregăti pe aceștia pentru slujbele viitorului”

“Întrucât materia poate fi predată într-o manieră modernă și inovatoare, pe placul copiilor, soluția noastră are potențialul de a deveni nu doar un substitut pentru clasele elevilor pe durata crizei, dar este o soluție inovatoare ce poate ulterior să fie o modalitate opțională de a consolida cunoștințele învățate în sala de curs. Având acces la un mediu de învățare modern, virtual și 360, copii vor prezenta mult mai mult interes în a cunoaște și aprofunda subiectele inițiate de profesor”, a adăugat Mircea Matei.

Despre Changeneers

“Urmărim competiția Changeneers de anul trecut, însă nu aveam încă definit un concept exact și un produs sau serviciu fezabil și validat, cu care să aplicăm. Anul acesta putem spune că am avansat și după un număr semnificativ de evenimente și workshop-uri educaționale organizate, am considerat că este momentul să maturizăm afacerea și să o creștem la următorul nivel. Changeneers ne-a ajutat să înțelegem mult mai bine procesele necesare din spate funcționarii unui business, concepte despre care am citit de multe ori în cărți, însă nu le aplicasem practic până acum. Pentru noi, cea mai importantă experiență cu care vom rămâne, este know how-ul în cum să pregătești și să susții un pitch în fața unui juriu sau a unor investitori, care sunt cele mai importante informații și în ce modalitate să le susții pentru a putea ajunge în atenția unor investitori”, ne-a mărturisit Mircea Matei.

CardioMedive

CardioMedive este un startup care a dezvoltat un dispozitiv de telemedicină inovator pentru monitorizarea la distanță a pacienților. Ideea a pornit de la mama fondatorului, inginer cu peste 15 ani de experiență, care și-a dorit să îmbunătățească viața pacienților cu probleme cardiologice.

“Totul a început acum 4 ani de zile când mama mea a fost suspectă de probleme cardiologice. După mai multe consultații medicale la diverse centre specializate, aceasta nu a putut fi diagnosticată corect din cauza limitării tehnologiilor actuale ce permit dignosticarea doar dacă episodul cardio apare în primele 24 – 48 ore, ori până a se croniciza boala acest lucru are o probabilitate infimă de manifestare. Am constatat că dacă ar fi existat o posibilitate de înregistrare a activității cardiace pe o perioadă mai lungă de timp, mama mea astăzi nu ar fi fost un bolnav cronic cardiac fiind nevoită să fie sub supravegherea unui medic și dependentă de pastilele zilnice anticoagulante consacrate”, a povestit fondatorul CardioMedive.

“Am decis să încep dezvoltarea de la zero a unui sistem complet de monitorizare, compus dintr-un dispozitiv medical fără fir, portabil, care aplicat pe pieptul unui pacient, poate măsura încontinuu un set complet de parametri fiziologici și vitali. Majoritatea dispozitivelor existente pe piață măsoară doar un set limitat de parametri”, ne-a explicat acesta.

Dispozitivul propus de CardioMedive măsoară exact ECG-ul, ritmul cardiac și variabilitatea acestuia, oxigenarea sângelui (SpO2), cadența respiratorie, tensiunea arterială și trendul ei, temperatura corporală, activitatea și postura corpului. Cu ajutorul acestor parametrii, aflați în timp util, se pot detecta mai repede urgențele medicale.

“Odată colectați acești parametrii sunt trimiși în componenta Cloud a soluției noastre prin intermediul unui bridge ce poate fi sub forma telefonului pacientului sau a unui dispozitiv dedicat CardioMedive. Datele sunt prelucrate cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială și rezultate sunt prezentate sub formă de rapoarte specialiștilor implicați”, ne-a explicat fondatorul.

În acest moment, startupul are parteneriate cu mai multe clinici private: “Acestea au fost foarte încântate de dispozitivul nostru de monitorizare și ne-au pus la dispoziție lotul lor de pacienți pentru a începe primele teste clinice. Unii specialiști l-au numit « O noua speranță la o viață mai buna ». Împreună cu echipa de medici care ne ajută să luăm cele mai bune decizii în dezvoltarea produsului vom începe anul acesta primul proiect pilot din România de monitorizare a bolnavilor cardiaci”.

În perioada care urmează CardioMedive se va concentra pe teste clinice, realizate împreună cu partenerii. Ulterior, fondatorul dispozitivului va demara pașii necesari pentru punerea acestuia pe piața din România.

“Fiind un dispozitiv de telemedicină inovator ne-am confruntat cu foarte multe provocări. Prima a fost reglementarea telemedicii atât pe plan național, cât și internațional. În acest moment, datorită contextului actual, telemedicina a fost reglementată la nivel European ceea ce reprezintă un avantaj pentru noi. În prezent, principala provocare constă în patentarea soluției deoarece costurile sunt foarte ridicate”, ne-a spus fondatorul.

Fondatorul CardioMedive crede că dispozitivul său trebuie să devină un “must have”, deoarece “cu mici ajustări de soft, dispozitivul CardioMedive se poate plia pe foarte multe domenii medicale și poate fi folosit de către toate categorile de pacienți, de la nou născuți până la bătrâni.Acesta poate fi folosit chiar și de către persoanele asimptomatice pentru o mai bună prevenție, deoarece sănătatea nu este doar absența bolii”.

Despre Changeneers

“Ceea ce ne-a motivat să aplicăm pentru competiția Changeneers a fost dorința de a ne implica într-o comunitate ce își dorește să sprijine startup-urile care aduc un impact prin tehnologie. Posibilitatea de a interacționa cu antreprenori din domenii diverse, cât și a obține consiliere pe partea de business și marketing au reprezentat beneficii majore pe care le-am considerat prioritare. Experiența din acesta competiție ne-a ajutat să ne dezvoltăm skill-urile pe partea de business developement și nu numai. Feedback-urile jurului ne-au ajutat să ne finalizăm prezentarea și să acoperim toate punctele importante într-un timp foarte scurt. Înainte de a începe Changeneers, nu credeam că o soluție atât de complexă poate fi prezentata în doar 4 minute, însă profesioniștii de la Changeneers ne-au învățat cum să ne structurăm ideile și să captăm atenția publicului.”