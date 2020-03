Topul ţărilor care investesc cel mai mult în cele 5 tehnologii esențiale: AI, blockchain, ERP, IoT și RPA

Inteligența Artificială (AI), blockchain, sistemele de planificare a resurselor întreprinderii (ERP), Internet of Things (IoT) și Automatizarea Robotizată a Proceselor (RPA) sunt considerate cele mai importante tehnologii ale viitorului. Iată care sunt ţările în care factorii de decizie plănuiesc să crească investiţiile în cele cinci tehnologii, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanţă.

Mazars, jucător pe piaţa de audit și consultanță, a publicat recent un nou studiu „Are you missing the Tech Train? Global investment and implementation surrounding transformative technologies”. Peste 600 de persoane de decizie (C-Suite) din șase țări (China, Franţa, Germania, India, Marea Britanie și SUA) care activează în diverse industrii și organizații de toate mărimile au împărtășit viziunea lor cu privire la aceste tehnologii inovatoare, apetitul lor pentru a investi în ele, provocările cu care se confruntă în implementarea lor, precum și modalitatea în care acestea pot fi depășite.

China şi India conduc, Franţa şi Marea Britani, în urmă

Familiaritate: Liderii din China sunt cei mai familiarizați cu aceste cinci tehnologii esențiale (79%), urmați de Germania (71%), India (69%), SUA (64%). Franţa și Marea Britanie sunt la coada clasamentului (53% și respectiv 44%). Inteligența Artificială este tehnologia cu care majoritatea respondenților sunt familiarizați.

Graficul nr. 1: Nivelul de familiaritate cu cele cinci tehnologii – AI, Blockchain, ERP, IoT, RPA – după țară

Investiții: Respondenții din India prezintă cel mai ridicat apetit pentru creșterea bugetelor, pe care la alocă acestor cinci tehnologii. Respondenții din Franţa și Marea Britanie sunt cei mai reticenți cu privire la creșterea bugetelor lor (conform graficului de mai jos).

Graficul nr. 2: Procentajul respondenților care plănuiesc creșterea bugetelor IT pentru cele cinci tehnologii cu 10% sau peste

Implementare: China și India sunt țările cu probabilitatea cea mai mare să fi implementat cel puțin una dintre aceste tehnologii și raportează cele mai ridicate rate de adopţie. Franța și Marea Britanie sunt țările în care este cel mai puțin probabil să se fi implementat vreuna dintre aceste tehnologii.

Deşi 22% au integrat deja tehnologiile în procesele interne, cei mai mulţi dintre respondenţi (27%) au declarat că nu le-au considerat în strategia pe termen scurt.

Împărțirea pe sectoare

Asigurările și producția sunt principalele sectoare în care au fost implementate cele cinci tehnologii. Cele mai mici șanse de implementare ale acestora se regăsesc în sectorul public - 50% dintre respondenții care lucrează aici au declarat că în domeniul lor „nu se întâmplă nimic” cu privire la cele cinci tehnologii.

Beneficii și obstacole

Reducerile de costuri (27%), transformarea modelului de afaceri (26%) și îmbunătățirea calității (24%) sunt cele mai des întâlnite beneficii, atunci când vorbim de cele cinci tehnologii.

De cealaltă parte, obstacolele menționate la nivel global sunt: obținerea resurselor financiare necesare (25%), identificarea talentelor cu abilitățile necesare pentru înțelegerea și exploatarea tehnologiei la cote maxime (23%) și maturitatea pieței (22%).

Guillaume Devaux, Partener, Coordonatorul Serviciilor de Tehnologie din cadrul Mazars, menționează: „Rezultatele studiului nostru demonstrează un impuls puternic atunci când discutăm de tehnologii inovatoare – iar China și India sunt în fruntea celorlalte țări. Per ansamblu, nivelurile de familiaritate sunt ridicate, liderii sesizează impactul pe care aceste tehnologii îl pot avea și plănuiesc creșterea investițiilor. Există însă și motive de îngrijorare, iar anumite sectoare și țări rămân în urmă, în comparație cu altele.”

Devaux a adăugat, „Liderii care cred că rămân în urmă trebuie să descopere ce tehnologie le va putea crea un avantaj competitiv. Trebuie să își amintească de faptul că această călătorie a transformărilor tehnologice de succes necesită o susținere largă – atât de la conducerea companiei, cât și de la echipă, în general. De asemenea, tot ei pot stabili viziunea – însă trebuie să colaboreze şi cu ceilalți membri ai echipei pentru a o realiza.”

NOILE TEHNOLOGII PE PIAȚA DIN ROMÂNIA

Prezenţa tot mai des întâlnită a noilor tehnologii în procesele interne ale unei companii poate fi un factor important de sporire a eficienței și poate îmbunătăți, într-un mod considerabil, capacitatea organizației de a-și duce la bun sfârșit obiectivele strategice stabilite.

Potrivit studiului Mazars, RPA este una dintre noile tehnologii care pot duce la economii semnificative de costuri – aşa cum reiese şi din răspunsurile a 31% dintre respondenți, în timp ce ERP se dovedește a fi foarte util, atunci când ne referim la îmbunătăţirea politicilor de conformitate, conform răspunsurilor a 28% dintre respondenți.

„Dintre aceste cinci tehnologii, piața de RPA din România nu a atins încă o stare de echilibru, însă aceasta se îndreaptă spre maturitate, cu ajutorul companiilor vizionare, care investesc în diferite inițiative de RPA. Conform studiului, mai mult de jumătate dintre respondenți (57%) au cheltuit deja peste 25% din bugetele IT pe un mix al acestor tehnologii. Este oare suficient 25%? Va afecta acest număr dezvoltarea companiilor? În comparație cu alte țări, bugetele de IT din România nu au ajuns deocamdată la un nivel optim, organizaţiile încă dezbat care este impactul inovației asupra afacerii lor, dar și asupra angajaților.”, a menționat Răzvan Butucaru, Partener, Financial Services & Advisory Leader, Mazars Romania.

Revenind la studiul Mazars, 26% dintre respondenți au declarat că investesc în IoT mai mult de 10% din bugetul actual de IT. Față de țările acoperite de studiu, România este încă la început de drum, atunci când vorbim de proiecte care fac referire la IoT, ca de exemplu locuințe sau orașe sustenabile/ inteligente. Alba Iulia desfășoară un proiect pilot ce are ca obiectiv unic integrarea sistemelor fizice, digitale și umane în cadrul orașelor inteligente, cu scopul de a crește eficiența proceselor, de a reduce costurile și a îmbunătăți calitatea vieții, în timp ce va asigura un viitor sustenabil, prosper și incluziv pentru cetățeni. Există mult potenţial în România, dar încă mai avem multe de făcut în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei IoT.

Organizațiile trebuie să fie conștiente de faptul că există riscuri în fiecare tehnologie, iar abilitatea de a atenua aceste riscuri, cu ajutorul securității cibernetice, trebuie să vină la pachet cu investițiile în adoptarea de noi soluții tehnologice.

Atunci când discutăm despre noile tehnologii de pe piața locală, trebuie să luăm în considerare faptul că riscurile asociate securităţii cibernetice pot apărea oricând și nu pot fi eliminate complet. Conform studiului, politicile de conformitate și atacurile cibernetice au fost primele două provocări alarmante pentru persoanele de decizie – 58% și respectiv 56% dintre aceștia le-au bifat drept preocupări cheie. „Statistic vorbind, 60% dintre incidentele cibernetice, la nivel global, sunt provocate de greșelile utilizatorilor. În România, atacurile cibernetice par să aibă o tendință de creștere. Companiile ar trebui să dedice mai multe eforturi în dezvoltarea unor măsuri interne, precum consolidarea cadrului de guvernanță în IT, teste de vulnerabilitate și creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților prin diverse training-uri.”, a menționat Horaţiu Nistor, Senior Manager, IT Audit & Advisory, Mazars România.