TOP căutări populare ale românilor pe Google în 2021

Listele Google arată că în 2021, deși aspectele legate de pandemie au fost în centrul atenției pentru români, subiectele s-au schimbat față de anul trecut: de la informații despre virus, restricții și pandemie în general, în 2020, la căutări despre vaccinuri, prevenție și reluarea activității considerate normale, în 2021.

În topul celor mai populare căutări pe Google în România de anul acesta sunt trei legate de vaccinare: certificatul verde, loteria vaccinării și programarea pentru vaccinare.

Lider în căutări este Campionatul European de Fotbal, programat pentru 2020 și amânat pentru 2021.

Informații despre prevenția COVID au fost și ele la mare căutare, alături de produsul care generează „buzz” la lansarea fiecărei noi iterații: iPhone.

Serialul Squid Game are și el un loc în topul celor mai populare căutări, alături de o altă apariție care a luat lumea prin surprindere: jucătoarea de tenis Emma Răducanu, care a câștigat US Open la doar 18 ani și are origini românești.

Educația este o temă care a generat interes crescut în căutări în 2021. Digitalizarea acestui domeniu și nevoie de instrumente adaptate, inclusiv pentru predarea online, a determinat o creștere a căutărilor după astfel de soluții.

Google propune anul acesta o listă cu cele mai populare în căutări instrumente digitale dedicate educației, ce cuprinde soluții precum Google Classroom, Adservio sau 24edu.

De asemenea, ca în fiecare an, românii s-au întrebat când este Black Friday, dar și surprinzătorul: „când se pune busuioc sub pernă?” Pandemia a afectat echilibrul psihic al multora, ceea ce se vede și în căutările pe Google: românii au căutat să afle care sunt simptomele anxietății și depresiei, dincolo de problemele de sănătate cauzate de virusul COVID-19.

La capitolul rețete, pe primul loc în topul căutărilor pe Google a fost un preparat care a ajuns viral și pe Tik Tok și care are un nume ușor licențios - budinca „să fac spume dacă știu”. Desertul este urmat de:

varză murată;

banana bread;

gem de gutui;

lasagna;

salam de biscuiți;

ecler;

spanac;

cremă de zahăr ars;

macarons.

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2021 au fost realizate folosind liste de căutări „trending”: căutări care au înregistrat o creștere puternică în 2021 față de 2020, pe o perioadă considerabilă de timp, indicând astfel un interes sporit și susținut pentru respectivul subiect.