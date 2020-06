4 startup-uri românești, în semifinala celei mai mari competiţii IT pentru domeniul medical

Patru startup-uri românești se află printre cele 15 semifinaliste ale celei de-a patra ediții a competiției InnoStars Awards, unul dintre programele emblematice ale EIT Health InnoStars, accelerator de afaceri pentru startup-urile ce activează în domeniul inovației medicale din țările europene emergente.

Fiecare dintre cele patru startup-uri românești propune o soluție de top pentru diverse arii medicale, folosind inovația cu scopul de a îmbunătăți viața pacienților. Anul acesta, România este țara cu cele mai multe echipe selectate pentru această etapă a competiției, alături de Ungaria, fiind urmate de Italia cu două semifinaliste.

Competiția InnoStars Awards ajută startup-urile din țările europene în curs de dezvoltare să-și prezinte inovațiile în domeniul sănătății, să atragă investitori și să reducă astfel timpul de lansare a ideilor de afaceri pe piață. Programul este adresat întreprinderilor micro și mici, spin-off-urilor și startup-urilor care au deja un prototip sau un produs minim viabil (MVP), gata de lansare.

Cele 15 startup-urile semifinaliste au fost selectate dintre 96 de echipe înscrise, ce provin din 13 țări cuprinse în Programul de Inovare Regional EIT Health (EIT Health RIS). Astfel, pentru semifinalele ediției din 2020, un juriu de experți a ales 4 startup-uri din România, 4 din Ungaria, 2 din Italia și câte unul din Portugalia, Letonia, Lituania, Slovacia și Croația.

„Misiunea noastră în cadrul competiției InnoStars Awards este să căutăm talente și oameni cu potențial în regiunile emergente din Europa Centrală, de Est și de Sud, considerată o <<mină de aur>> a inovației de către investitori și alți jucători din ecosistem. Suntem mândri că în fiecare an putem contribui semnificativ la lansarea pe piață a unor produse de tehnologie medicală valoroase, create de cei mai buni tineri inovatori din domeniul tehnologiei medicale din această regiune. După ce am analizat toate înscrierile și am văzut rezultatele evaluării experților noștri, sunt sigur că putem continua seria de succes cu echipe remarcabile”, a declarat Tamas Bekasi, RIS Business Creation Project Manager la EIT Health InnoStars.

În cadrul acestei ediții, fiecare dintre cele 15 startup-uri semifinaliste va primi suma de 25.000 euro ca investiție, acces la programe de mentorat timp de șase luni, precum și oportunitatea de a participa la două bootcamp-uri în Europa. Totodată, EIT Health InnoStars va organiza trei interviuri de validare cu potențiali clienți, investitori sau parteneri pentru proiectele câștigătoare.

Lista startup-urilor românești semifinaliste în ediția InnoStars Awards 2020:

OncoChain Analytics - echipă care crează o platformă de cercetare fundamentată pe o imensă bază de date din practica clinică oncologică, cu scopul de a genera statistici și analize utile care pot crea valoare pentru furnizorii de servicii medicale și companiile farmaceutice. Astfel, noile medicamente pot ajunge pe piață mai repede și la costuri mai mici, prin reducerea timpilor de recrutare a participanților în studiile clinice, evaluarea corectă a fezabilității acestora, simularea brațului control și corelarea diferitelor seturi de informații în sprijinul cercetării.

I’m Fine - proiect ce oferă soluții accesibile pentru diferite tulburări de sănătate mintală și diversele etape de severitate și chiar dacă funcționează cel mai bine atunci când beneficiarii participă și la sesiuni de terapie, aceștia pot primi foarte mult ajutor doar folosind aplicația mobilă.

MSing with Trauma - echipa a dezvoltat o aplicație mobilă care transformă imaginile RMN ale pacienților cu scleroză multiplă în compoziții terapeutic muzicale. Aplicația se bazează pe inovația unui pacient cu SM și are două efecte: rezistență psihologică și bypass neurologic. Obiectivul aplicatiei este de a învăța pacienții să depășească atât trauma psihologica cât și cea organică.

Voxi Kids - dezvoltată alături de specialiști în vorbire, aplicația Voxi Kids este o punte între educație și sănătate, care permite copiilor să completeze un joc interactiv de limbaj pe baza unor exerciții de terapie verbală. Este un produs inovator și accesibil care poate fi folosit atât de profesioniști calificați ca adjuvant în timpul sesiunilor de terapie verbală, dar și de părinții care doresc să-și ajute copiii să înregistreze progrese acasă. Cu peste 250 de exerciții de auz si vorbire, Voxi Kids poate fi de asemenea un instrument excelent în dezvoltarea vocabularului copiilor. În curând, se va lansa si platforma de sustinerea a terapiei online (VoxiOnline), prin care logopezii vor putea interacționa mai ușor cu copiii și părinții acestora si in mediul digital.

Potrivit reprezentanților EIT Health InnoStars, dintre cele 15 semifinaliste vor fi selectate zece startup-uri finaliste pentru etapa finală a InnoStars Awards care va avea loc în luna noiembrie 2020. Finaliștii vor concura pentru pentru primele trei locuri, ce includ și o finanțare suplimentară în valoare de 25.000 euro, 15.000 euro, respectiv 10.000 euro. În plus, startup-urile vor avea acces la suportul și conexiunile potențialilor investitori, disponibile în Rețeaua de Investitori EIT Health, precum și la rețeaua de „living labs” a EIT Health.

EIT Health este o organizație non-profit și unul dintre cele mai mari parteneriate public-privat europene în domeniul inovației în sănătate. Cu aproximativ 150 de parteneri, EIT Health este o rețea europeană unică de companii de top, universități, centre de cercetare și dezvoltare, precum și spitale și institute.