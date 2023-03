Samsung caută creatori de conținut video în România. Ce premii se pot câștiga la concursul Stream Your Dream 2023

Creatorii români de conținut video pe Youtube, inclusiv pe zona de gaming, se pot înscrie online la concursul Stream Your Dream 2023, organizat de Samsung, și pot obține premii din partea producătorului sud-coreean de telefoane și alte gadgeturi.

Înscrierile la Stream Your Dream 2023 se fac AICI , până miercuri, 22 martie 2023. Tinerii se pot înscrie prin completarea formularului și realizarea unui video pe canalele lor de Youtube, în care să vorbească despre pasiunile lor, în linie cu „misiunea platformei #AllOutBySamsung și a proiectului, de a susține noua generație în a transforma pasiunea într-un stil de viață”.

Într-un comunicat transmis, marți, publicației StartupCafe.ro, Samsung România spune că cea de-a opta ediție Stream Your Dream își propune să susțină creatorii de conținut pasionați de gaming și montaj video aflați la început de drum pe Youtube.

Etape Stream Your Dream 2023:

Înscrieri – 17-22 martie Selecție participanți workshop – 23-27 martie Workshop – 30 martie

La finalul perioadei de înscrieri, mentorii Goguci, Bogdan Techeș și Reddysh vor selecta 15 tineri care vor participa pe 30 martie la un workshop dedicat conținutului pe YouTube, cu mesajul ,,Stream Your Dream – From subscriber to superstar”.

La workshop, participanții vor avea misiunea de a pune în practică tot ce au învățat de la mentori. Aceștia vor fi provocați să creeze, folosind un Galaxy S23 Ultra, un video în baza căruia mentorii vor premia trei câștigători Stream Your Dream.

Premiile Stream Your Dream 2023:

Locul I: Samsung Galaxy S23 Ultra, un monitor de gaming Samsung Odyssey G7 și Galaxy Buds2 Pro

Locul II: Samsung Galaxy S23 Plus și Galaxy Buds2 Pro

Locul III: Galaxy S23

În ce constă workshop-ul Stream Your Dream

Pe 30 martie, mentorii vor împărtăși cu cei prezenți din experiențele lor și modul în care ei și-au dezvoltat o carieră din creare de conținut.

Goguci, visual artist, parte din Team Galaxy le va dezvălui participanților cum poți crea fotografii și video-uri uimitoare folosind un smartphone, dar și ce instrumente de editare utilizează în proiectele lui.

Reddysh (Irina Simion), una dintre cele mai populare gamerițe din România, parte din Team Galaxy și programul Samsung - GRL Power, le va vorbi tinerilor despre gaming content creation la feminin și cum să construiești o comunitate internațională de urmăritori.

Bogdan Techeș, vlogger și content creator, parte Team Galaxy, va aborda tema divertismentului pe YouTube, cum poți găsi teme relevante pentru video-uri, cum să menții comunitatea activă și cum să editezi conținut creat într-un mod creativ.

În plus, cei 15 tineri vor putea învăța informații esențiale privind cariera de creator de conținut în România de la cei doi invitați speciali ai proiectului: