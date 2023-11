Majoritatea românilor preferă să plătească pentru abonamentul YouTube Premium (studiu 2023)

Majoritatea românilor care folosesc Facebook și Instagram n-ar plăti abonamentul lunar pentru a nu mai avea reclame, arată un studiu realizat de o agenție de media, care mai arată că românii sunt mai dispuși să plătească pentru YouTube Premium.

3 din 10 utilizatori de rețele sociale au declarat că plătesc în prezent pentru unele abonamente premium, dintre care YouTube Premium este cel mai folosit (1 din 5 utilizatori YouTube). De asemenea, 1 din 10 utilizatori Facebook/Instagram au declarat că plătesc abonamentul lunar pentru experiența fără reclame.

„Deși experiența fără reclame este cel mai revendicat beneficiu al unui abonament premium, utilizatorii sunt atrași nu numai de acest lucru, ci și de alte caracteristici, și anume conținut exclusiv/premium, spațiu de stocare suplimentar, setări de confidențialitate îmbunătățite etc. Dar pentru majoritatea utilizatorilor de rețele sociale, aceste beneficii nu justifică plata unui abonament premium”, a spus Anca Băcăianu, Head of Strategy and Research la United Media Services.