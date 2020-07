Româncele din Registrul european al expertelor în securitate cibernetică

Firmele care au nevoie de specialiști în securitate cibernetică pot accesa acum un registru online al femeilor europene care activează în cybersecurity, în care se regăsesc și românce.

Comisia Europeană, împreună cu inițiativa Women4Cyber a Organizației Europene de Securitate Cibernetică (ECSO), a lansat marți primul registru online al femeilor europene care activează în domeniul securității cibernetice, „care va conecta grupuri de experți, companii și factori de decizie în materie de politici cu talente din domeniu”.

Registrul este o bază de date deschisă cuprinzând femei care sunt experte în domeniul securității cibernetice și „are scopul de a răspunde cererii tot mai mari de profesioniști europeni în domeniul securității cibernetice și penuriei aferente de talente în domeniu”, spune Comisia Europeană într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Registrul, care prezintă diferite profiluri și domenii de expertiză, este accesibil tuturor și va fi actualizat periodic.

Căutând marți în registru nu am găsit nicio specialistă în cybersecurity localizată în România. În schimb, am găst două românce stabilite în Belgia. Laura Irimia are dublă cetățenie, română și belgiană, iar Liliana Mușețan are doar cetățenia română. Amândouă lucrează la Comisia Europeană, la Bruxelles.

Femeile se pot înscrie AICI în Registrul Women4Cyber.